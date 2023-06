Google Maps heeft een zogenaamde 'Immersive View' waarbij je in 3D kunt rondkijken op locaties. Locaties worden daarbij zo realistisch mogelijk weergegeven. Op deze plekken kun je gebouwen en bekende locaties in Nederland en België bekijken!

Bekijk Amsterdam in 3D met Immersive View van Google Maps

Amsterdam is een van de eerste Europese steden waar deze functie is uitgerold. Met Immersive View in Google Maps kun je onder andere over het Koninklijk Paleis, het Rijksmuseum en de Oranjekerk heen vliegen en van alle kanten bekijken. Het lijkt op een combinatie van Apple’s FlyOver (waarbij je over een stad vliegt) en Kijk Rond (Look Around) (waarbij je op straatniveau realistische foto’s ziet). In deze tip leggen we hoe Immersive View in Google Maps kunt gebruiken en hoe het werkt.



Zo gebruik je de Google Maps Immersive View

Om de beelden in 3D te bekijken doe je het volgende:

Open Google Maps op je iPhone of iPad. Voer een geschikte locatie in, bijvoorbeeld het Koninklijk Paleis of het Rijksmuseum. Onderin beeld zie je een optie voor ‘Immersive View’. Tik erop. Door over het scherm te vegen en te tikken navigeer je om het gebouw heen.

Tik op Tijd en weer om de lokale tijd en temperatuur te zien. Met de schuifknop onderin het scherm kun je de drukte op verschillende tijdstippen controleren. Ook kun je uitzoomen als je meer overzicht wilt zien van de buurt en omgeving.

Je krijgt ook een groot deel van de omliggende bebouwing te zien, zodat je je goed kunt oriënteren. Immersive View geeft een wat ‘ingekleurd’ effect en het is minder praktisch dan de Kijk Rond-functie van Apple waarbij je op straatniveau kunt zien hoe een gebouw of straat eruit ziet. Apple’s functie is geschikter om vooraf te kijken hoe bijvoorbeeld de straat van een hotel eruit ziet, zodat je weet of er nachtclubs en ander luid vertier te vinden is. Google’s Immersive View is meer bedoeld als toeristische oriëntatie. Wil je op straatniveau kijken, dan kun je beter Google’s Street View gebruiken.

Bij Google’s Immersive View wordt een filmpje afgespeeld, net zoals bij Apple’s FlyOver. Maar je kunt zelf ook rondkijken door met je vingers over het scherm te bewegen en in te zoomen. Is je internetverbinding niet snel genoeg, dan zal er automatisch een filmpje worden afgespeeld van het gebouw of de omgeving zodat je er virtueel omheen kunt draaien. De beelden maken gebruik van Street View, luchtfoto’s en kunstmatige intelligentie.

Locaties met Google Maps Immersive View

Volgens Google zijn er ter wereld al zo’n 500 bezienswaardigheden in Amsterdam, Brussel, Venetië, Florence, Dublin en andere steden. Zo kun is het nu bij de Sydney Harbour Bridge en de Praagse burcht mogelijk om 360 graden rond te vliegen over de omgeving.

In Nederland en België zijn in ieder geval de volgende locaties al met Immersive View te zien:

Amsterdam (Nederland):

Koninklijk Paleis

Rijksmuseum

Oranjekerk

Natuurpark Spoorzicht

TonTon Club restaurant en speelhal

Q-Factory popvenue

Brussel (België):

Atomium

Belfort

Onze Lieve-Vrouwenkerk

Google belooft dat het dankzij kunstmatige intelligentie ook mogelijk is om op ieder moment van de dag live te controleren hoe druk het is, waar de ingang van een gebouw zich bevindt en een indruk van het weer te krijgen. Google denkt dat de nieuwe functie ook perfect is om te gebruiken om een vakantie in het buitenland voor te bereiden. Het bedrijf schrijft in het persbericht: “Zo kan je de Ponte Vecchio in Florence of Saint Patrick’s Cathedral in Dublin vanuit huis alvast bekijken om een indruk te krijgen van de plek en de omgeving eromheen. En zodra je op je bestemming aankomt kan je direct checken hoe druk het is of kijken naar de weersvoorspellingen op een specifiek tijdstip door te schuiven met de tijdlijn.”

