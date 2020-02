Misschien ken je het wel: je bent druk door iemands Instagram-account aan het bladeren om te kijken wat die persoon de afgelopen maanden heeft uitgespookt. Niks aan de hand, tot je per ongeluk op de like-knop drukt. Zo'n flater is vervelend, maar op te lossen. In deze tip leggen we uit hoe.

Instagram-flaters verbergen

Ineens krijg je een melding binnen op je telefoon. Iemand heeft een foto van je geliked op Instagram! Maar wel eentje die je maanden geleden geplaatst hebt. Meteen is duidelijk wat die persoon heeft zitten doen, namelijk uitgebreid door je account zitten scrollen. Vervelend? Dat hangt af van de persoon, maar als het je ex is, voelt het toch wat ongemakkelijk. Overkomt jou wel eens zoiets en kun je op zo’n moment wel door de grond zakken van schaamte? Er is een manier om te voorkomen dat de andere persoon erachter komt dat jij een like hebt gedaan, maar je moet wel snel zijn.

Het kan ook iets minder beschamend zijn. Je hebt bijvoorbeeld een DM naar iemand gestuurd en hebt daar achteraf spijt van. Geen probleem, want je kunt een DM achteraf nog wissen. Beide situaties leggen we uit in deze tip.

Instagram-like verbergen

Als je zelf per ongeluk een foto op Instagram hebt geliked, dan weet je hoe vervelend het is. Misschien had je iemand niet uitgebreid moeten stalken. Aan de andere kant begrijpen we ook wel dat je soms wat foto’s wilt terugkijken. Instagram heeft een supportpagina waarin ze uitleggen welk notificaties mensen te zien krijgen als je een foto leuk vindt en daar na het hartje weghaalt. “Snel nadat je een vind-ik-leuk hebt verwijderd, verdwijnt de melding van de vind-ik-leuk” uit het overzicht. Maar de persoon die de foto heeft geplaatst ontvangt toch een melding, als hij/zij dit heeft ingeschakeld.

Het kan even duren voordat die melding weg is en in de tussentijd kan de andere persoon de melding al dan niet hebben gezien. Ben je in paniek en wil je de kans op ontdekking minimaliseren, dan kun je het volgende doen:

Zet je profiel op privé. Dat doe je door in het instellingenmenu te klikken op de optie ‘Privéaccount’. Let op: alleen mensen van wie jij het goed vindt, kunnen je foto’s en video’s dan nog zien. De rest van de wereld ziet al die prachtige strandfoto’s dan niet meer. Ga naar je Instagram-account en klik rechts onderin beeld op het poppetje. Daarmee kom je terecht in je profiel. Bovenin staat de optie Profiel bewerken. Tik daarop. Geef je profiel tijdelijk een andere naam, foto en bio.

Misschien klinkt het vrij extreem, maar het is wel een oplossing om tijdelijk onder te duiken als je een blunder hebt begaan. Let wel op dat je bestaande vrienden je nieuwe naam en profielfoto ook te zien krijgen, dus dat roept misschien wat vragen op. De truc werkt dan ook alleen als de persoon waarvan je de foto hebt geliked jou niet volgt.

Instagram DM verwijderen

Een andere flater die je kunt begaan is het sturen van een onbedoelde DM, waarin je bijvoorbeeld onthult dat je al tijden verliefd op iemand bent. Misschien was je dronken of in een onbezonnen bui, maar je hebt er later spijt van. Je kunt zo’n DM verwijderen door je vinger er licht op te drukken en Verzenden ongedaan maken te kiezen. Bevestig dat je het bericht wilt verwijderen.

Dit kun je met alle berichten doen die je eerder hebt gestuurd. De berichten zullen niet langer te zien zijn in de conversatie, ook niet voor anderen. Heeft iemand jouw bericht al gelezen, dan kan het natuurlijk wel vragen oproepen waarom je opeens alles hebt weggehaald.

Is het bericht echt té genant, dan kun je natuurlijk ook je complete Instagram-account wissen. Vergeet niet vooraf om je foto’s en video’s te backuppen voordat je je account opzegt.

