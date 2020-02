Je kunt in Instagram je eigen foto's bewaren, zodat je ze later gemakkelijk kunt terugvinden en bijvoorbeeld afdrukken. Ook kun je foto's van anderen bewaren in Verzamelingen, die je zelf kunt ordenen. Deze tip legt uit hoe het werkt.

Instagram-foto’s bewaren

Foto’s die je op Instagram plaatst worden vaak omgezet naar een kleiner formaat. Als je ze na het publiceren weggooit uit je camerarol is het lastig om ze weer in hogere resolutie terug te krijgen. Gelukkig is er een oplossing. Wil je later iets met die foto’s doen, dan kun je ze het beste in een hogere resolutie opslaan. Dat kan automatisch. Zo kun je Instagram foto’s bewaren. Ook lees je hoe je foto’s van anderen bewaart in collecties.

Eigen Instagram-foto’s bewaren

We vertellen hieronder hoe je ervoor zorgt dat Instagram foto’s in originele resolutie opslaat in een speciaal album en hoe je ze gemakkelijk kunt terugvinden.

Open de app Instagram en ga naar je profielpagina. Tik op de drie liggende streepjes rechtsboven en kies Instellingen. Ga naar Account > Originele foto’s. Zet de schakelaar aan bij Oorspronkelijke foto’s opslaan.

Dit zorgt ervoor dat Instagram de originele Instagram-foto in je fotobibliotheek opslaat in een speciaal mapje ‘Instagram’.

Bewaarde Instagram-foto’s terugvinden

Zodra de bovengenoemde optie inschakelt zullen alle foto’s die je publiceert in hun oorspronkelijke resolutie worden opgeslagen in de Foto’s-app. Hiervoor wordt een speciaal album gemaakt, genaamd ‘Instagram’. Afhankelijk van de resolutie van je iPhone-camera zullen ze bijvoorbeeld in 4000 x 3000 pixels beschikbaar zijn – groot genoeg om bijvoorbeeld op canvas of op een mok te laten afdrukken.

Zo kun je de bewaarde foto’s terugvinden.

Ga naar de Foto’s-app op de iPhone of iPad. Tik op Albums. Blader naar album Instagram en je vindt de foto’s terug.

Je kunt vanuit de Instagram-app zelf helaas geen foto’s opslaan, ook niet de foto’s die je zelf hebt gemaakt. Wel zou je een screenshot van een foto kunnen maken of via de website van Instagram een grotere versie kunnen downloaden.

Instagram-foto’s bewaren in Verzameling

Je kunt foto’s van anderen bewaren in Verzamelingen, zodat je ze later nog eens kunt bekijken. Dit worden speciale albums binnen de Instagram-app zelf. De foto’s komen dus niet in je camerarol te staan.

Je bewaart een foto in een Verzameling door rechtsonder op het bookmark-icoontje te tikken. De eigenaar van de foto kan wel zien dát de foto door iemand is bewaard, maar niet door wie.

Het is ook mogelijk om zelf Verzamelingen te maken, zodat je je berichten wat makkelijker kunt ordenen. Dit doe je als volgt:

Ga naar je profiel en tik op drie liggende streepjes. Tik op Opgeslagen. Tik op het plusje om een nieuwe Verzameling te maken en geeft de collectie een naam. Tik op Volgende en voeg enkele berichten toe.

Je kunt ook een nieuwe collectie aanmaken als je een bericht opslaat:

Druk op het bookmark-icoontje rechts onder de foto. Tik daarna op het plusteken. Voer een naam in en tik op Klaar. De foto is nu toegevoegd aan de nieuwe collectie.

Een andere optie is om te kijken welke berichten je eerder leuk hebt gevonden. Hoe dat werkt, lees je in onderstaande tip: