Wil je liever niet betalen voor Netflix, dan hebben we hier enkele tips hoe je gratis Netflix content kunt kijken.

Gratis Netflix kijken

Netflix biedt je een aantal manieren aan om kennis te maken met de streaming videodienst. Zo zijn sommige films en series gratis te kijken, ook als je geen betaald abonnement hebt. Daarnaast kun je een proefabonnement nemen óf je familie en huisgenoten overhalen om een gezamenlijk groepsabonnement af te sluiten. In deze tip lopen we de mogelijkheden langs. Uiteraard gaat het hier om legale manieren om gratis Netflix te kijken.

Gratis Netflix-films en series

Netflix biedt een aantal gratis films en series aan, die je kunt kijken zonder een proefabonnement af te sluiten. je kunt deze gratis Netflix-content bekijken op Mac, Windows en Android. Helaas werkt het niet op iPhone en iPad, op smart-tv’s en accessoires zoals de Amazon Fire Stick. Ook werkt het niet in de privémodus van Safari of de incognito-modus van Chrome.

Het gaat onder andere om:

Stranger Things

Murder Mystery

Élite

Boss Baby: Back in Business

When They See Us

Love Is Blind

The Two Popes

Our Planet

Grace and Frankie

Het aanbod kan in de loop van de tijd veranderen. Bij films kun je de complete film kijken inclusief ondertitels en andere opties. Bij tv-series gaat het vaak alleen om de eerste aflevering. Netflix biedt dit aan om nieuwe abonnees te trekken, zodat ze kunnen kijken of de dienst bevalt. Het is wereldwijd beschikbaar via de browser.

De gratis Netflix-content vind je hier.

Gratis Netflix proefperiode afsluiten

In veel landen en regio’s biedt Netflix een proefperiode aan voor nieuwe gebruikers. Meestal bedraagt deze trialperiode 1 maand, maar er zijn ook regio’s waar je tot wel 3 maanden gratis kunt kijken voordat je moet gaan betalen. Als je meerdere e-mailadressen en creditcards of andere betaalmethoden hebt, zou je steeds een ander account kunnen aanmaken en een proefperiode starten, totdat je er zat van bent.

Een paar slimme trucs hoe je dit kunt aanpakken. Zo kun je bij aanbieders als Startselect cadeaubonnen kopen voor Netflix, zodat je anoniem kunt afrekenen. Of je gebruikt een prepaid creditcard, zoals die van Curve. Je zou een buitenlands Netflix-abonnement kunnen afsluiten, zodat je ook het aanbod van andere landen kunt zien. Hiervoor heb je een VPN nodig, zoals NordVPN.

Netflix bood in Nederland lange tijd een gratis proefperiode. Op de betreffende pagina was te lezen:

In aanmerking komende klanten krijgen Netflix een hele maand gratis. Met je gratis proefperiode kun je de hele Netflix-catalogus met series en films kijken.

Ondertussen heeft Netflix deze pagina aangepast en staat er:

Gratis proefperioden zijn niet beschikbaar, maar je kunt je registreren en gebruikmaken van alles wat Netflix biedt.

Woon je met meerdere mensen in een huis, bijvoorbeeld een studentenhuis, dan zou je ook op die manier steeds wisselende accounts kunnen afsluiten voor het kijken in de gezamenlijke ruimtes. Je zou in dat geval ook kunnen kiezen voor Netflix-studentenkorting.

Gratis Netflix bij je provider

Sommige internetproviders en mobiele providers bieden soms acties aan, waarbij je gratis Netflix kunt kijken. Meestal duurt dit maar een beperkte periode. Maar mocht je tegen een goede actie aanlopen en was je toch al van plan om van aanbieder te wisselen, dan kan je hiermee toch weer mooi 1, 2 of 3 maanden gratis kijken. Zo kreeg je bij KPN wel eens 3 maanden Netflix cadeau. Dergelijke acties gelden soms maar tijdelijk, dus houd de aanbiedingen in de gaten.

Meekijken met een gezinsaccount

Betaal je nu voor een eigen Netflix-account, dan kan het zin hebben om te kijken of je een gezinsabonnement kunt afsluiten met familie of huisgenoten. Sta je nog op het woonadres van je ouders ingeschreven, dan kun je probleemloos een gezinsabonnement afsluiten en deze gebruiken op je (tijdelijke) woonplek. Helemaal gratis is dit natuurlijk niet, tenzij je ouders meekijken op het account prima vinden zonder er geld voor te vragen.

Je zou er ook voor kunnen kiezen de kosten te delen, of je kunt iets leuks voor de ander doen, zoals een etentje.

