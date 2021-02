Als je meerdere accounts op Instagram gebruikt wil je soms misschien wel dezelfde foto via meerdere accounts delen. Denk bijvoorbeeld aan het posten via je persoonlijke account of via het account van de website die je beheert. Met deze handige functie kun je op meerdere Instagram-accounts tegelijk posten.



Tegelijk posten op meerdere Instagram-accounts

Sinds het mogelijk is om meerdere accounts te gebruiken, kun je eenvoudig wisselen van tijdlijn met een paar tikken in de Instagram-app. Voor het posten van een bericht moest je echter altijd kiezen vanaf welk account je dat deed. Met deze functie hoeft dat niet meer, want bij het opstellen van een nieuw bericht bepaal je zelf vanuit welke accounts je post.

Volg deze stappen om een bericht tegelijk te plaatsen op meerdere accounts:

Open de Instagram-app en tik op het plusje om een nieuw bericht aan te maken. Kies één of meerdere foto’s of een video die je wil plaatsen en tik op Volgende. Pas eventueel filters toe en tik weer op Volgende. In het volgende scherm voeg je een onderschrift toe en kun je personen taggen. Bij het kopje Plaatsen op andere accounts kies je de accounts waar je het bericht allemaal op wil plaatsen.

Hou er dus rekening mee dat exact hetzelfde bericht op tegelijk geplaatst wordt. Dit heeft dus ook gevolgen voor je volgers als zij beide accounts volgen, omdat ze dan twee keer hetzelfde bericht zien. Ook de mensen die je tagt krijgen dus meldingen van beide berichten.

