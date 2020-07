Instagram: reacties vastpinnen

Heb je een leuke reactie ontvangen op Instagram, of reageert iemand met een interessante kijk op jouw bericht? Dan kun je die reactie vastzetten. Dat kan met maximaal drie reacties per bericht. Zo zorg je dat anderen de reactie sneller vinden om bijvoorbeeld een gesprek op gang te houden.

Instagram-reactie op je bericht vastzetten

Een Instagram-reactie vastzetten is zo gebeurd. Het is fijn dat Instagram deze functie heeft toegevoegd, want door hun eigen algoritme kan het zijn dat leuke reacties overspoeld worden door andere opmerkingen. Soms is het dan ontzettend lastig om er een terug te vinden. Hoe meer reacties, hoe groter de chaos.

Zo zet je een reactie vast:

Open de post waaronder je een reactie wil vastzetten. Veeg naar links over de betreffende reactie. Tik op de meest linker knop met de punaise.

De vastgepinde reactie krijgt een speciale markering onder de reactietekst. Iedereen die de post kan bekijken kan zien dat je dat hebt gedaan. Let op dat degene waarvan je een reactie pint hier een notificatie van kan ontvangen, maar in onze test werkte dat (nog) niet.

Je kunt van een vastgezette reactie ook weer een normale reactie maken. Dat is net zo eenvoudig als het vastpinnen zelf. Tik nogmaals op de punaise en bevestig je keuze om het vastpinnen ongedaan te maken.

We hebben nog meer tips voor het gebruik van Instagram. Zo kun je verbergen of je online bent, maar dan kun jij het ook niet meer van anderen zien. Dat is eigenlijk net als in WhatsApp. Lees in onze aparte tip hoe je je Instagram online status kunt verbergen.