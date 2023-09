De kwaliteit van foto’s op Instagram verbeteren

Camera’s van smartphones zijn de afgelopen jaren zo verbeterd dat veel mensen de traditionele DSLR-camera’s links laten liggen. Snel een mooie foto maken met de iPhone die je immers toch al in je handen hebt is veel makkelijker. Instagram is dan een populaire plek om jouw mooiste foto’s met de rest van de wereld te delen. Maar wist je dat de kwaliteit van de foto bij het uploaden vaak aanzienlijk omlaag gaat? Zonde natuurlijk! Je kunt dit voorkomen door een simpele instelling te wijzigen.



Foto’s in hoogste kwaliteit uploaden op Instagram

Instagram heeft deze functie standaard uitgeschakeld. Installeer je de app opnieuw, bijvoorbeeld als je overstapt naar een nieuwe iPhone ? Denk er dan aan de instelling weer opnieuw te wijzigen!

Om ervoor te zorgen dat foto’s op Instagram altijd in de hoogste kwaliteit geüpload worden, volg je de onderstaande stappen. Het is vrij simpel. Zo werkt het:

Open Instagram en ga naar jouw profiel. Tik op het ‘hamburger’ icoontje in de rechter bovenhoek. Kies Instellingen en privacy. Scroll naar beneden tot dat je Gegevensgebruik en mediakwaliteit ziet staan. Open deze instelling en activeer de optie Uploaden met hoogste kwaliteit.

Na het uitvoeren van deze stappen zullen de foto’s altijd in hoge kwaliteit te zien zijn op Instagram. Maak je gebruik van het mobiele netwerk? Houd er dan rekening mee dat het uploaden van foto’s voortaan meer data zal verbruiken.

