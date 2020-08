Downloaden van apps pauzeren op iPhone en iPad

Stel dat je op de iPhone bent begonnen met het downloaden van een 1,5GB grote applicatie, bijvoorbeeld navigatiesoftware. Maar het downloaden duurt veel te lang en je wilt ondertussen even een YouTube-video zien. Hoe kun je de download tussentijds pauzeren of stoppen? Apple biedt de mogelijkheid om apps die je uit de App Store aan […]

Stel dat je op de iPhone bent begonnen met het downloaden van een 1,5GB grote applicatie, bijvoorbeeld navigatiesoftware. Maar het downloaden duurt veel te lang en je wilt ondertussen even een YouTube-video zien. Hoe kun je de download tussentijds pauzeren of stoppen?

Apple biedt de mogelijkheid om apps die je uit de App Store aan het downloaden bent, te pauzeren. Dat is handig als je bezig bent met het downloaden van een grote applicatie via Wi-Fi en plotseling weg moet of iets anders moet doen.

Je kunt de download als volgt pauzeren: ga naar de app die je aan het downloaden bent en tap op het icoon. De tekst ‘Laden’ verandert nu in ‘Pauze’ en in het midden verschijnt een pauzeknop, zoals op de afbeelding hiernaast te zien is. Ben je klaar om weer verder te gaan, dan tap je nogmaals op het icoon / de knop om het downloaden te hervatten.