Eén van de nieuwe iCloud-functies van iOS 15 is Private Relay, ook wel Privédoorgifte genoemd. De functie zorgt ervoor dat je internetverkeer via twee aparte servers verstuurd wordt. Deze twee servers verhullen je daadwerkelijke IP-adres en DNS-gegevens, zodat je met meer privacy kunt browsen. Websites kunnen daardoor niet zien wie jij bent en het voorkomt dat er een profiel van je opgebouwd kan worden. Het lijkt daardoor uitsluitend voordelen te geven, maar momenteel kleven er ook nog nadelen aan iCloud Private Relay. Soms kunnen er wat problemen met Private Relay zijn, omdat nog niet alle websites en diensten goed werken.



Dit werkt (nog) niet met Private Relay

Wat goed is om rekening mee te houden, is dat Private Relay officieel nog een betafunctie is. Hoewel het door iedereen te gebruiken is (je hebt er geen iOS-beta voor nodig), geeft Apple daarmee indirect aan dat het dus nog niet 100% goed werkt en mogelijk voor problemen kan zorgen.

Maar waar moet je dan precies rekening mee houden? De afgelopen tijd is een aantal problemen naar voren gekomen, waardoor functies niet meer werken door iCloud Private Relay. De oplossing is vaak om Private Relay even uit te zetten. Dat doe je via Instellingen > je naam > iCloud > Privédoorgifte.

Google-suggesties in Safari

Als je Google als standaard zoekmachine ingesteld hebt in Safari, krijg je bij het invoeren van een zoekopdracht in de adresbalk allerlei handige zoeksuggesties zodat je minder hoeft te typen. Hier verschijnen veelgebruikte zoektermen als aanvulling op de zoekopdracht die je al getypt hebt. Maar gebruik je iCloud Private Relay en is Google je ingestelde zoekmachine, dan verschijnen deze suggesties niet. Je ziet dan alleen je eerder bezochte pagina’s, bladwijzers en andere suggesties.



Met (links) en zonder iCloud Private Relay

Oplossing: wissel van zoekmachine

Je kunt dit probleem allereerst omzeilen door iCloud Private Relay (tijdelijk) uit te schakelen, maar als je liever meer privacy wil dan is er nog een andere manier. Kies je een andere standaard zoekmachine in Safari (bijvoorbeeld DuckDuckGo of Bing), dan verschijnen de zoeksuggesties wél. Zelfs als iCloud Private Relay ingeschakeld is.

DigiD kan problemen geven

Vlak na de release van iOS 15 en de komst van iCloud Private Relay, doken al snel de eerste klachten op omtrent het inloggen bij DigiD. Inloggen was onmogelijk, omdat er een melding in beeld verscheen dat er langer dan 15 minuten geen activiteit in het scherm was. Inmiddels lijkt dat een stuk beter te gaan, al werkt het nog niet altijd even vlekkeloos. Als je met Privédoorgifte ingeschakeld het inlogproces van DigiD start en tussentijds je iPhone vergrendeld en ontgrendeld, krijg je onderstaande foutmelding.

Oplossing: doorloop het inloggen in één keer

Als je moet inloggen bij DigiD, zorg er dan voor dat je het inlogproces in één keer doorloopt. Vergrendel je iPhone of iPad tussentijds niet en zorg ervoor dat het scherm ook tussentijds niet uit gaat. Als het dan nog niet lukt, zet iCloud Private Relay dan (tijdelijk) uit.

Inloggen bij websites lukt niet altijd

Sommige websites blijken problemen te geven bij het inloggen als iCloud Private Relay ingeschakeld is. Zo kunnen websites time-outs of verlopen sessies geven, waarbij het herladen van de website geen oplossing biedt. Als je bij een website niet kunt inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord, dan is iCloud Private Relay vaak de boosdoener.

Oplossing: schakel Privédoorgifte (tijdelijk) uit

Wil je toch bij de desbetreffende website inloggen, schakel Privédoorgifte dan even uit. Sluit daarna het desbetreffende Safari-tabblad en ga opnieuw naar de website. Probeer dan opnieuw in te loggen. Is het inloggen gelukt, dan kun je Private Relay eventueel weer inschakelen.

Content van verkeerde regio

Sommige diensten en sites kunnen ook de verkeerde inhoud tonen. Dat speelt vooral bij content die afhankelijk is van de regio. Door iCloud Private Relay kan een site of dienst jouw locatie aan de hand van IP-adres niet goed zien. Er kan daardoor inhoud getoond worden die niet afgestemd is op jouw locatie. Dit probleem zal vooral opspelen als je de bredere instellingen voor je IP-adres gekozen hebt.

Oplossing: wijzig de instellingen voor IP-adres

In de instellingen voor iCloud Private Relay kun je aangeven welke locatie van je IP-adres gebruikt moet worden. Je kan kiezen tussen Gebruik land en tijdzone of Behoud algemene locatie. Met die laatste optie is je locatie wat nauwkeuriger, met mogelijk meer lokale content op websites en diensten als gevolg. Kies daarom deze instelling als je merkt dat de getoonde inhoud niet klopt. Als dit ook niet werkt, schakel Privédoorgifte dan helemaal uit.

Adblockers of andere VPN’s

Als je een adblocker of VPN gebruikt, kan het door Apple’s privacyfunctie niet goed meer werken. Advertenties die normaal gesproken geblokkeerd, zijn dan wel gewoon zichtbaar. Dat komt vaak doordat het verkeer al door Private Relay versleuteld wordt voordat de adblocker of VPN het kan ‘uitlezen’. Een voorbeeld hiervan is AdGuard, die op hun eigen site ook aangeven dat er problemen kunnen optreden.

Andere oplossing: gebruik een andere browser

iCloud Private Relay is een functie die alleen werkt in Safari, Apple’s eigen browser. Mocht je de functie toch te allen tijde ingeschakeld laten maar wél alle websites zonder problemen willen gebruiken, dan kan je ook voor die specifieke diensten of websites een andere browser gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan Google Chrome of Firefox. Deze browsers werken niet met Privédoorgifte, dus van de beperkingen zul je geen last hebben. Hou er wel rekening mee dat je hier ook de voordelen van Private Relay mist.