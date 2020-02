Push notificaties werken niet op je iPhone of iPad? Dit kun je doen

Krijg je op de iPhone of iPad geen meldingen meer binnen van apps, waardoor je belangrijke notificaties mist? Dan vind je in deze tip een aantal oplossingen.

Het kan zomaar gebeuren dat je push notificaties niet meer werken. Heeft het eerder wel gewerkt (en weet je dus zeker dat het niet aan je toestel ligt), dan krijg je het zo weer werkend met de stappen die we hieronder noemen.



#1 Je hoort geen geluidje: controleer of het toestel in stille modus staat

Krijg je wel notificaties binnen, maar maakt je iPhone geen geluidje? Dan kan het zijn dat je toestel in stille modus staat. Controleer de schakelaar aan de linkerkant van je toestel. Deze muteknop wordt gebruikt om alle geluiden op stil te zetten. Zie je een oranje kleur, dan maakt je iPhone geen geluid. Veel mensen zetten hun toestel op mute-stand en vergeten het daarna weer.

Staat het geluid wel aan, maar hoor je nog steeds geen geluid dan zouden de speakers defect kunnen zijn. Er zitten echter meerdere speakers in de iPhone, dus de kans is klein dat ze allemaal tegelijk kapot zijn.

#2 Je krijgt geen meldingen: staat Niet Storen aan?

Staat je iPhone op Niet Storen, dan krijg je geen pushmeldingen binnen. Deze functie kan erg nuttig zijn wanneer je even rust wilt. Maar heb je het per ongeluk ingeschakeld of ben je het vergeten, dan kun je opeens belangrijke meldingen mislopen.

Niet Storen is te herkennen aan het maan-symbooltje. Je kunt het uitschakelen via het Bedieningspaneel of via Instellingen > Niet storen.

Bekijk ook Niet Storen op iPhone gebruiken: zo werkt het Met de Niet Storen-functie op de iPhone en iPad kun je voorkomen dat er meldingen, berichten en telefoontjes binnenkomen. Zet de functie aan als je even rust wilt! Deze tip legt uit hoe het werkt en wat er in iOS 12 is verbeterd.

#3 Krijg je geen notificaties van bepaalde apps? Check Berichtgeving

Het kan ook zijn dat de notificaties van een specifieke app uit staan. Je kunt dit controleren door naar Instellingen > Berichtgeving te gaan en vervolgens naar de betreffende app te bladeren. Check of de gewenste meldingen aan staan.

Soms moet je in de instellingen van een bepaalde app zijn. Ben je bijvoorbeeld gewend om telkens een melding te krijgen als iCulture een Twitter-bericht plaatst, dan moet je in de Twitter-app kijken of je voor het iCulture-account nog steeds meldingen hebt ingeschakeld. Dit gaat niet zomaar uit, dus mogelijk is er iets anders aan de hand. Het kan zijn dat de makers van de app alle instellingen hebben gereset, of dat na het installeren van een app-update bepaalde instellingen zijn uitgevallen.

#4 Apps doen het helemaal niet meer: check je verbinding

Je hebt een stabiele internetverbinding nodig om meldingen te ontvangen. Het kan zijn dat je in een gebied zit met slechte dekking, of dat je geen data kunt ontvangen omdat je roaming hebt uitgeschakeld. Ook kan het zijn dat je pas verbinding met Wi-Fi krijgt als je een formulier hebt ingevuld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij openbare hotspots in hotels en café’s.

Controleer of je een verbinding met Wi-Fi of mobiel internet hebt en check in je browser met diensten zoals fast.com of de snelheid goed is.

#5 Je krijgt nog steeds geen meldingen: wijzig je DNS-instellingen

Zit je op een bedrijfsnetwerk, dan kan er sprake zijn van een firewall of soortgelijke barricade, waardoor je geen meldingen krijgt. Is dat niet het geval, dan kan het soms helpen om je DNS-instellingen aan te passen:

Ga naar Instellingen > Wi-Fi. Zorg dat je op een Wi-Fi-netwerk bent aangemeld. Klik op de blauwe i naast de naam van je netwerk. Tik op Configureer DNS en kies Handmatig. Vul daarna in: 208.67.222.222 en ga terug via de homeknop.

Check nu of je nu wel push notificaties binnenkrijgt. Zo niet, dan kun je ook de algemene DNS-instellingen aanpassen.

Bekijk ook Zo verander je de DNS-server op je iPhone, iPad en Mac Traag internet op je toestel? Door de DNS-instellingen te wijzigen kun je er iets aan doen. In deze tip leggen we uit hoe je de DNS-server kunt instellen op je iPhone, iPad of Mac.

Er zijn nog meer dingen die je kunt controleren en proberen, zoals het herstarten van je iPhone, het herstellen van je iPhone of zorgen dat je de nieuwste iOS-versie hebt ingesteld.

Je kunt ook kijken of er nog app-updates voor je klaarstaan of misschien zijn vastgelopen, waardoor de betreffende app tijdelijk niet actief is. Verder kun je je iPhone naar fabrieksinstellingen terugzetten, maar vaak is dat niet nodig om je notificaties weer werkend te krijgen.

Lees meer over meldingen en notificaties in onderstaande tips: