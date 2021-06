De Safari-browser maakt gebruik van tabbladen. Vanaf iOS 15 en iPadOS 15 zien de tabbladen er heel anders uit en kun je tabbladen groeperen. In deze tip leggen we alle mogelijkheden uit, bijvoorbeeld hoe je kunt bladeren en zoeken in tabbladen.

Met tabbladen kun je meerdere pagina’s tegelijk openen in Safari. Je kunt er op verschillende manieren doorheen bladeren, snel nieuwe tabbladen openen en ze eenvoudig weer sluiten. Wil je alle tabbladen tegelijk sluiten, dan kan dat ook. Er is nog veel meer mogelijk met Safari-tabbladen: zo kun je zien welke tabbladen je op andere apparaten hebt geopend. En wil je iets incognito bekijken, dan kun je de privémodus van Safari gebruiken. Kortom: er zijn talloze functies voor de Safari-tabbladen die we op deze pagina zullen bespreken.

Safari-tabbladen in iOS 15 en iPadOS 15

Vanaf het najaar van 2021 krijgt Safari een ander uiterlijk met tabbladen. Sommige knoppen zijn gemakkelijker bereikbaar, andere zijn voortaan verstopt achter een menu. De compacte tabbalk vind je in iOS 15 onderin het scherm, op momenten dat je niet bezig bent een URL in te voeren. Ook kun je tabgroepen maken van tabbladen die bij elkaar horen.

De nieuwe tabbalk in Safari

Onderaan de startpagina van Safari vind je de nieuwe tabbalk. Veel functies zijn nu verwerkt in deze zwevende balk, die meestal onderin het scherm te vinden is. Tik je op de tabbalk, dan vliegt deze naar de bovenkant van het scherm en heb je de mogelijkheid om een webadres in te tikken. Druk je op Enter, dan wordt de pagina geopend en schuift de tabbalk weer naar beneden, zodat het minder in beeld is.

Wisselen tussen geopende tabs doe je door te vegen. Druk je iets langer op de tabbalk, dan krijg je een menu voor kopiëren, plakken, zoeken, toevoegen aan de leeslijst, bookmarken, delen en opnemen in een tabgroep.

Tik je op de drie puntjes in de tabbalk, dan krijg je de gebruikelijke acties voor delen en Reader-weergave.

Wil je een overzicht van alle tabbladen, dan tik je op het icoon met de twee overlappende vierkantjes.

Vind je dat de tabbalk te veel afleidt, dan kun je deze omlaag vegen om te minimaliseren. Hij wordt automatisch kleiner als je op een pagina naar beneden bladert. Om weer groter te maken tik je erop. En wil je een webpagina vernieuwen, dan werkt het voortaan met pull-to-refresh.

Webpagina openen in een nieuwe tab

Wil je een nieuwe webpagina bezoeken, dan kan dat op twee manieren: door de bestaande webpagina te verlaten en een nieuwe URL in te tikken, of door een nieuw tabblad te openen. Een nieuw tabblad openen kan op meerdere manieren:

Door naar het overzicht met tabbladen te gaan en op het plusje te drukken.

Door over het meest rechtse tabblad te vegen.

Door je vinger op het icoon met de twee overlappende vierkantjes te leggen en Nieuw tabblad te kiezen.

Bij de laatstgenoemde optie zie je ook de mogelijkheid om een privétabblad te openen, of om tabbladen te sluiten.

Alle tabbladen bekijken

Om een overzicht van alle tabbladen te zien veeg je omhoog vanuit de tabbalk. Ook kun je op het icoontje met de twee overlappende vierkanten tikken.

Tabgroepen in Safari

Met tabgroepen kun je bepaalde tabbladen bundelen in Safari. Zo kun je een verzameling webpagina’s hebben voor werk en een andere voor persoonlijk gebruik. Daarnaast zou je een tabgroep kunnen maken voor het plannen van je vakantie. Heb je een toetsenbord aangesloten op je iPad, dan kun je met Cmd-Shift-Up en Cmd-Shift-Down bladeren tussen groepen.

Blader je weg van een tabgroep, dan worden de vensters niet gesloten. Ze blijven verborgen open staan op de achtergrond. Je kunt bladeren tussen groepen zonder dat je bang hoeft te zijn dat pagina’s opnieuw worden geladen. Ook is het nog steeds mogelijk om meerdere Safari-vensters te openen. Je kunt binnen een venster wisselen tussen tabgroepen of je kunt dezelfde tabgroep openen in verschillende vensters.

Hieronder zie je enkele veelvoorkomende acties voor tabgroepen.

Nieuwe tabgroep maken:

Open het overzicht van tabbladen (bijvoorbeeld door vanuit de tabbalk omhoog te op het icoontje met overlappende vierkantjes te tikken). Leg je vinger op de tabbalk. Kies Nieuwe lege tabbroep of zet de reeds geopende tabbladen in een tabgroep. Geef de tabgroep een naam.

Zit je al in een bestaande tabgroep, dan kun je je vinger op de naam van deze tabgroep leggen en de optie Nieuwe lege tabgroep kiezen.

Tabgroep hernoemen:

Tik op de naam van de tabgroep. Kies Wijzig en tik op de drie puntjes. Kies Wijzig naam. Vul een nieuwe naam in.

Alle tabgroepen bekijken en volgorde wijzigen:

Tik op de naam van de tabgroep. Je ziet nu alle tabgroepen. Tik op Wijzig. Sleep de tabgroep naar de gewenste plek in de lijst.



Tabbladen staan centraal in het nieuwe design van Safari. Je vindt sommige veelgebruikte opties daardoor op een iets andere plek. Zo moet je voor het openen van je Bladwijzers, Leeslijst en Geschiedenis voortaan als volgt te werk gaan: open een nieuwe Safari-pagina en tik linksboven op het boekicoon.

Om de Reader-weergave van Safari te zien tik je op de tabbalk op de drie puntjes. Vervolgens kies je Reader, maar je hebt hier ook de mogelijkheid om Lees later te bekijken.

Bekijk meer Safari-vernieuwingen in iOS 15 in onze round-up!