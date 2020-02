Wat is Berichtenprivacy?

De Apple Watch toont alle notificaties op je pols. Handig als je snel die ene iMessage of een Facebook-bericht wil lezen, maar het brengt ook de nodige privacyzorgen met zich mee. Er is immers altijd een kans dat iemand stiekem over je schouder meeleest, waardoor je privégesprekken ineens niet meer zo privé zijn. Daar is gelukkig een oplossing voor: je kunt notificaties op de Apple Watch privé maken, met de optie Berichtenprivacy.

Apple Watch berichtenprivacy

Notificaties op de Apple Watch laten standaard twee dingen zien: de naam van de app en de inhoud van het bericht.

Zo zie je bijvoorbeeld dat een notificatie afkomstig is uit WhatsApp, met de tekst die iemand gestuurd heeft. De inhoud van het bericht kun je echter uitschakelen met de functie Berichtenprivacy voor notificaties. Je krijgt dan alleen nog de melding van een bepaalde app te zien. De inhoud zie je pas als je op de melding tikt.

Deze functie komt van pas op plekken waar je bang bent dat andere mensen met je meekijken op je Apple Watch, bijvoorbeeld in een volle bus of tram, waarbij je dicht opeengepakt tussen andere mensen staat.

Berichtenprivacy inschakelen

Je activeert Berichtenprivacy op de Apple Watch als volgt.

Open de Watch-app op de iPhone. Tik op het tabblad Mijn Watch op Berichtgeving Activeer de schakelaar naast Berichtenprivacy

Hieronder zie je het verschil tussen Berichtenprivacy in- en uitgeschakeld. In de eerste afbeelding is te zien dat direct de melding met het bericht geopend wordt. In de tweede afbeelding zie je alleen de notificatie.

Apple Watch-notificaties instellen

De Apple Watch toont standaard alle berichten van je iPhone. Dat kunnen er nogal wat zijn: je krijgt alle herinneringen van spelletjes op je Watch, met daarbij ook alle e-mails, agenda-afspraken, WhatsAppjes en iMessage-berichten. Is dat je allemaal wat teveel? We helpen je in een ander artikel met het instellen van Apple Watch-notificaties om de hoeveelheid berichten te matigen.