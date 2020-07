Vanuit Facebook Messenger je scherm delen: zo werkt het

Messenger: scherm delen met anderen

Facebook Messenger maakt het mogelijk om je scherm te delen op de iPhone, iPad en andere mobiele apparaten. Zo kan iemand meekijken op het scherm in een 1-op-1 gesprek of in een groepschat. Ook werkt het in de Messenger Rooms, waarbij je met willekeurige gelijkgestemden aan het chatten bent. Je kunt je scherm of afbeeldingen uit de camerarol delen met maximaal 8 mensen in een groepschat of 16 mensen in een Messenger Room. Mogelijk gaat dit nog omhoog naar 50 mensen in een Messenger Room. Het geldt zowel voor iPhone als voor Android.

Scherm delen in Facebook Messenger

Zorg dat je de nieuwste versie van de Messenger-app hebt en doe het volgende:

Begin een videogesprek met een van je Messenger-vrienden. Tijdens het gesprek veeg je omhoog vanaf de onderkant van het scherm. Kies de optie Je scherm delen. Geef toestemming voor microfoon en camera als Messenger erom vraagt. Tik op Start uitzending. Er start een timer voor de functie schermopname en de andere persoon kan vanaf dat moment jouw scherm zien. Na afloop van het gesprek schakel je via Instellingen > Messenger weer alle gegeven permissies in.

De laatste stap is niet noodzakelijk als je deze functie vaker wilt gebruiken, maar het is wel beter voor je privacy.

Facebook geeft je genoeg waarschuwingen om te voorkomen dat je per ongeluk je scherm deelt. Tijdens het schermdelen kun je alles op je telefoon doen of terugkeren naar het gesprek. Met deze functie kun je makkelijk door je vakantiefoto’s bladeren of samen een cadeau uitzoeken. Je kunt het ook voor je werk gebruiken, om bijvoorbeeld een project te bespreken met een collega – al zijn daar vaak wel weer specifieke zakelijke tools voor.

Het delen van je scherm is ook mogelijk met Skype en Zoom, maar bij Messenger is het handig dat het ook op je mobiele apparaat werkt. Bij gebruik van Messenger Rooms kan de beheerder bepalen of alleen hij/zij het scherm kan delen, of dat alle deelnemers kunnen meedoen om hun scherm te laten zien.

De aankondiging van deze nieuwe functie is hier te zien.

