Zelf (digitale) boeken maken op de Mac

Wil je zelf boeken maken op de Mac, dan zijn er allerlei apps en websites om je daarbij te helpen. Apple biedt zelf mogelijkheden aan voor het maken van digitale boeken, die je vervolgens in de iBooks Store kunt aanbieden, zodat ze in de Boeken-app verschijnen. Bij derde partijen vind je nog veel meer oplossingen. Sommige zijn gratis, andere kosten wat geld. Het is maar net hoe professioneel je het wilt aanpakken en hoeveel je ervoor over hebt. In dit artikel leggen de we de mogelijkheden uit:



Wil je een (digitaal) boek maken, dan wil je meestal dat zo’n boek een mooie opmaak heeft, zodat het aantrekkelijk is om te lezen. Misschien wil je een hoofdstukindeling met afbeeldingen waar de tekst vloeiend omheen loopt.

Het maken van een boek is dan ook heel anders dan het schrijven van een webpagina. Bij een papieren boek moet je zorgen dat de tekst mooi op de pagina past. Bij digitale boeken (ebooks) speelt dit iets minder, omdat gebruikers de lettergrootte kunnen aanpassen, waardoor de hoeveelheid tekst op een pagina voor iedereen verschillend is. Maar ook dan wil je dat de tekst mooi is opgemaakt, met een iets groter lettertype voor hoofdstuktitels en een kleinere letter voor onderschriften bij plaatjes.

Vroeger werkten uitgeverijen meestal met een manuscript in Word, dat in een ontwerpprogramma zoals InDesign of QuarkXPress werd ingelezen. Vervolgens ging het bestand naar de drukkerij of werd er een ePub van gemaakt om als digitaal boek te distribueren. Dat hoeft nu niet meer, want je kunt je boek ook maken en voorbereiden voor publicatie vanuit Pages en andere apps.

Boeken maken in Pages

In Pages kun je zelf boeken maken op de Mac of de iPad. Alle hulpmiddelen daarvoor zijn in de Pages-app aanwezig en je kunt meteen zien hoe je boek eruit komt te zien. Je kiest eerst een sjabloon, waarbij je kunt kiezen uit vaste layout (vergelijkbaar met een papieren boek) of dynamisch aanpasbaar (bij digitale boeken). Vervolgens kun je de tekst intikken en afbeeldingen toevoegen. Het is geschikt voor tekst, multimedia-galerijen, aangepaste stijlen, tekeningen en video. Het eindresultaat is een bestand in ePub 3-formaat.

Je kunt Pages op de Mac, iPhone en iPad gebruiken voor het maken van boeken, maar voor het meeste gebruiksgemak kun je het beste voor het grotere scherm van een Mac kiezen. Niet alles is mogelijk bij het maken van boeken in Pages. Zo kun je geen quizzen, pop-overs en HTML5-widgets gebruiken, maar misschien wilde je die ook helemaal niet gebruiken. Ook kun je geen ePub, .iBooks en .iba-bestanden in Pages openen, maar alleen .pages en .doc bestanden.

Apple’s voorbeelden zien er natuurlijk subliem uit:

Waarom zou je Pages gebruiken voor het maken van je boeken?

De software staat waarschijnlijk al op je Mac en is gratis.

Pages heeft allerlei (vrij nieuwe) sjablonen om je snel op weg te helpen.

Je kunt boeken maken op de Mac, iPhone, iPad en web zodat je niet aan één apparaat gebonden bent.

Je kunt boeken direct exporteren naar iBooks voor een preview.

Je kunt direct tekenen in Pages, ook over een bestaande afbeelding. Deze tekening verschijnt in je boek.

Je kunt hiermee ePub 3 bestanden maken die je op elk platform kunt lezen.

Bekijk ook Boeken maken in Pages: zo maak je je eigen boek met opmaak Heb je ambities om je eigen boek te schrijven? In Pages kan dat heel eenvoudig. Je kunt de boeken helemaal zelf vormgeven en vervolgens exporteren als ePub-bestand, zodat je de boeken op je iPhone of iPad kunt lezen. In dit artikel vertellen we hoe je een boek kunt maken in Pages en hoe je het aanpakt.

Boeken maken in iBooks Author (gestopt)

Met de los verkrijgbare app iBooks Author kun je sinds 2012 boeken maken. De app is oorspronkelijk gemaakt om mooie geïllustreerde boeken te maken voor de iBooks Store en voor het onderwijs. In een studieboek kun je dan bijvoorbeeld een quiz of animatie opnemen. Per 1 juli 2020 is iBooks Author gestopt en is de app verwijderd uit de App Store, al kun je de app zelf nog wel een tijdje blijven gebruiken. Apple geeft echter geen updates meer.

iBooks Author maakt boeken in Apple’s eigen .iBooks-formaat. Deze software wordt gemaakt door hetzelfde team dat binnen Apple ook verantwoordelijk is voor Pages. Eigenlijk is het dus wat dubbelop dat je beide apps kunt gebruiken en dat lijkt Apple zelf ook te beseffen. Steeds meer functies van iBooks Author zijn overgeheveld naar Pages. Met het opheffen van iBooks Author verdwijnt ook het .iBooks formaat en wordt ePub 3 binnen Apple de standaard voor digitale boeken.

Waarom zou je iBooks Author gebruiken voor het maken van boeken?

Je zoekt een Mac-vriendelijke oplossing die makkelijk in gebruik is.

Je wilt je boek in de iBooks Store publiceren.

Je wilt een live preview van je boek zonder het te exporteren.

Je wilt een mooie inhoudsopgave, woordenlijst en/of introductievideo.

Je wilt widgets zoals een quiz, pop-over, HTML, 3D of een zijbalk om mee te bladeren.

Boeken maken met Calibre

Calibre is voor veel mensen dé standaard als het om maken van boeken gaat. De open source-software is verkrijgbaar voor Windows, macOS en Linux. Je kunt tekst- en html-bestanden importeren in Calibre en vervolgens aan de slag gaan. Bijna alle formaten worden ondersteund, van pdb tot pdf. Je vult wat metadata in, waaronder het ISBN-nummer als je je boek ook professioneel wilt aanbieden. Met een druk op de knop gaat het omzettingsproces van start. Calibre maakt een aparte map aan waar je de geconverteerde boeken kunt terugvinden. Je kunt ze daarna handmatig naar de iBooks-app slepen, maar het kan eventueel ook vanuit Calibre zelf. Het boek verschijnt op je boekenplank in iBooks.

Het is belangrijk om nog wel even goed je tekst na te lopen. Soms loopt de tekst niet mooi rondom plaatjes of kan Calibre de structuur niet goed herkennen. Boeken met ingewikkelde opmaak zoals studieboeken met veel plaatjes en tabellen is Calibre minder geschikt. Daar staat tegenover dat je met deze software enorm veel instellings- en aanpassingsmogelijkheden hebt. Calibre is behalve voor het converteren van boeken ook geschikt voor het beheren van je boeken. De software is geschikt voor vele ereaders (dus niet alleen de iPad) en kan eventueel ook automatisch synchroniseren.

Waarom zou je Calibre gebruiken:

Gratis en open source.

Geschikt voor vele ereaders.

Software bestaat al heel lang, betrouwbaar en stabiel.

Overige apps en websites

Er zijn nog veel meer opties om boeken te maken. Hieronder stellen we een aantal aan je voor:

Scrivener: Populaire software voor het schrijven van boeken, vooral gericht op het ordenen en sorteren van informatie, zodat je informatie over plot en hoofdfiguren overzichtelijk kunt rangschikken. Er is ook een app voor de iPhone en iPad (zie link hieronder). Vrij prijzig.

InDesign: Voor als je je pagina-layout professioneel wilt aanpakken..

Pressbooks: Een open platform en een goede keuze als je fictieboeken wilt schrijven. Weinig sjablonen en opties, maar je kunt er wel een professioneel uitziend boek mee maken. Veel aanpassingsmogelijkheden.

Atavist: Een online publicatietool waar je geen programmeerkennis voor nodig hebt om online tijdschriften, fotoboeken en ebooks te maken. Overgenomen door Automattic, de maker van WordPress. Neemt geen nieuwe abonnees meer aan.

Reedsy: Kan ePub, Mobi en PDF maken. Gratis en simpel.

Vellum: Elegante oplossing voor Apple-, Kobo- en Kindle-boeken. Wel vrij duur in gebruik.