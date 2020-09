Wil je weten wie er belt, zonder op je iPhone-scherm te kijken? Op deze 3 manieren werkt het moeiteloos, zodat jij veilig kunt autorijden of relaxed in bad kunt liggen, zonder een belangrijk telefoontje te missen.

Belangrijk telefoontje herkennen

Er zijn meerdere manieren om makkelijk te herkennen wie er belt, zonder op het scherm te hoeven kijken. Eén ervan is om een Apple Watch om te doen, zodat je weet wie er belt zonder de iPhone te hoeven pakken. Heb je geen Apple Watch, dan zijn er gelukkig nog drie andere manieren.

Optie 1: Laat Siri de naam uitspreken

Als je iOS 10 of later hebt geïnstalleerd kun je Siri de naam van de beller laten uitspreken. Zo weet je meteen wie er aan de lijn is. Zo schakel je het in:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Telefoon > Kondig beller aan > Altijd..

Je kunt ook kiezen voor alleen oordopjes of oordopjes en auto. Standaard staat deze functie ingesteld op Nooit. Kies je Altijd, dan zal Siri altijd aankondigen wie er belt, tenzij je iPhone op stil staat. Dit kan vervelend zijn als er andere mensen in de buurt zijn. De opties voor oordopjes en het entertainmentsysteem van de auto bieden meer privacy.

Je hoort na de ringtone kort de uitgesproken naam, dus je zult wel met je oren gespitst moeten zitten. Staat de persoon niet in je adresboek, dan zal het worden aangekondigd als ‘Onbekende beller’

Bekijk ook Laat Siri de naam van een beller uitspreken met 'Kondig beller aan' Je kunt de stem van Siri een beller aan laten kondigen zodra je gebeld wordt. Hierdoor spreekt Siri de naam van de beller hardop uit. In dit artikel zie je hoe dit in de praktijk werkt en leggen we uit hoe je dit instelt.

Optie 2: Stel een unieke ringtone in

Bij personen waar je vaak contact mee hebt is het handig om een persoonlijke beltoon in te stellen. Je hoort dan meteen of je partner, broer of baas aan de lijn hangt. Zo weet je meteen of het een belangrijke persoon voor je is. Hiervoor stel je een aparte ringtone in voor elk VIP-contact en elke favoriete contactpersoon.

Zo stel je een unieke ringtone in per persoon:

Ga in Contacten of de Telefoon-app naar de persoon waarvoor je een speciale ringtoon wilt instellen. Tik op Wijzig en vervolgens op Beltoon. Kies een andere beltoon en druk vervolgens op Gereed.

Voor elke persoon kun je een andere ringtoon instellen. Je kunt nu gemakkelijk op basis van het geluidje herkennen om wie het gaat. Je zou ook dezelfde ringtoon kunnen instellen voor bijvoorbeeld al je collega’s of voor de contactpersonen bij een belangrijke klant.

Optie 3: Aangepaste trilling instellen

De derde optie is het instellen van een aangepaste trilling. Dat kan op twee manieren: door een van de voorgedefinieerde trilpatronen te kiezen, of door zelf een trilpatroon aan te maken. Een trilpatroon heeft als voordeel dat het ook werkt als je iPhone op stil staat. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld in de bioscoop of in een vergadering zit en een belangrijk telefoontje verwacht. Hiervoor moeten trillingen wel ingeschakeld staan:

Hiervoor ga je naar Instellingen > Horen (en voelen). Zorg dat de schakelaar Trillen bij geluid uit aan staat.

Vervolgens moet je nog een speciaal trilpatroon instellen bij de betreffende persoon.

Open de Contacten- of Telefoon-app op je iPhone. Blader naar de gewenste persoon en tik op Wijzig. Tik op Beltoon en vervolgens op Trillen. Kies een van de aanwezige trilpatronen of maak zelf eentje.

Je kunt dit nu voor meerdere personen instellen. De trilling zal nu geactiveerd worden als de betreffende persoon belt. Met wat oefening kun je herkennen wie er belt. Ook zou je hetzelfde trilpatroon kunnen instellen voor al je VIP-contacten, zodat je weet dat het er een belangrijke persoon belt.