Facebook Messenger zonder Facebook-account gebruiken

Het is niet nodig om een Facebook-account te hebben als je Facebook Messenger wil gebruiken. Je kunt ook chatten met mensen die niet op Facebook actief zijn, door alleen een telefoonnummer te gebruiken. Maar let op, want deze mogelijkheid geldt alleen voor bestaande gebruikers.

Update december 2019: Het is niet meer mogelijk om je als nieuwe gebruiker bij Messenger aan te melden met alleen een telefoonnummer. Facebook heeft stilletjes het hebben van een Facebook-account verplicht gesteld voor nieuwe gebruikers. Facebook zegt dit te hebben gedaan omdat de meeste mensen die Messenger gebruiken toch al een Facebook-account hebben. Ook zeggen ze het aanmeldproces te willen versimpelen. Sinds 2015 was het mogelijk om Messenger zonder Facebook-account te gebruiken. In plaats daarvan had je genoeg aan een telefoonnummer, foto of naam. Mogelijk heeft de maatregel te maken met Facebook’s plannen om de apps van Facebook, Instagram en WhatsApp nauwer met elkaar te laten samenwerken.

Messenger zonder Facebook

Facebook Messenger gebruik je meestal om contact te houden met je Facebook-vrienden. Maar wist je dat je ook Facebook Messenger kunt gebruiken als je helemaal geen account bij Facebook hebt? Dit geldt voor mensen die nog nooit een account hebben gehad, maar ook voor mensen die uit frustratie ervoor gekozen hebben hun Facebook te verwijderen. Je moet nog wel een telefoonnummer achterlaten om je als gebruiker te registreren – en daarmee word je voor Facebook wel weer traceerbaar.



Inloggen zonder Facebook-account

Heb je vrienden of familieleden die niet of Facebook zitten, of heb je zelf geen account, dan kun je als volgt gebruik maken van de app:

Hieronder bespreken we hoe het aanmelden bij Messenger werkt. Zoals hierboven aangegeven is het aanmelden met telefoonnummer voor nieuwe gebruikers niet meer mogelijk:

Installeer Facebook Messenger vanuit de App Store. Kies de optie Doorgaan met telefoonnummer. Tik op Doorgaan. Vul je telefoonnummer in. Voer de code in die je via sms hebt gekregen.

Alle functies zijn vanaf nu beschikbaar, ook het uploaden van foto’s en video’s, het voeren van groepschats, (video)bellen en stickers plakken.

Je zou het misschien niet verwachten, maar ook voor andere Facebook-apps is steeds minder vaak een account nodig. Facebook heeft voldoende aan je telefoonnummer, net zoals WhatsApp en WeChat. De reden dat Facebook hiervoor kiest heeft waarschijnlijk te maken met gebruikers: het haalt een extra drempel weg om de app te gebruiken. Met meer dan 70 miljoen dagelijkse gebruikers is de app al erg populair, maar er is ruimte voor meer.

