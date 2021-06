Met de portretmodus ben je vanaf iOS 15 goed in beeld tijdens videogesprekken. We leggen uit hoe je het gebruikt in FaceTime en andere videobel-apps!

Apple verbetert videobellen vanaf iOS 15

Videobellen is populairder dan ooit en daarom heeft Apple een hoop verbeteringen voor FaceTime in iOS 15 geïntroduceerd. Zo kun je nu videobelafspraken inplannen, FaceTimen met Android-gebruikers en samen series kijken met SharePlay. Ook kun je de achtergrond tijdens FaceTime-gesprekken vervagen, zodat je rommel niet in beeld is. Het werkt ook in andere apps zoals WhatsApp en Instagram. In dit artikel leggen we je precies uit hoe je het gebruikt.

Voorbereiding: dit heb je nodig

Portretmodus in FaceTime

Om de achtergrond te vervagen tijdens videogesprekken, heb je twee dingen nodig. Allereerst moet je natuurlijk iOS 15 op je toestel hebben staan. Helaas betekent dat niet dat elk Apple -apparaat met de nieuwste update deze feature ondersteunt. Een A12 Bionic-chip is de tweede vereiste om deze functie te gebruiken. Dat betekent dat je een iPhone XS of nieuwer nodig hebt. Ook je iPad heeft een A12-chip of nieuwer nodig. We hebben een apart artikel welke iOS 15 functies niet naar oudere iPhones komen.

Handig is dat de andere persoon niet hoeft te beschikken over iOS 15 om de vervaagde achtergrond te kunnen zien. Volg de stappen hieronder om de achtergrond te vervagen.

Open FaceTime en start een FaceTime-gesprek. Tik vervolgens het videobeeld van jezelf in de hoek rechtsonder. Het beeld wordt dan groter, zodat je op de knop linksboven kunt tikken. Tik op het symbooltje met het poppetje en de Portrait Mode voor FaceTime staat aan. Om terug te gaan naar het gesprek, tik je op de naar-elkaar-wijzende-pijltjes in de hoek rechtsboven van het videobeeld.

Wie weet wordt het in de toekomst mogelijk om zelf een achtergrond te kiezen, zodat je je tijdens gesprekken op een zonnig strand of in de bergen kunt begeven. Voorlopig heb je hier nog andere apps zoals Zoom voor nodig.

Portretmodus tijdens videobellen met andere apps

Deze functie kun je ook gebruiken in apps van andere ontwikkelaars die dit normaalgesproken niet ondersteunen. Zo kun je in WhatsApp of Instagram je achtergrond ook vervagen. Hoe je dit doet, lees je hieronder.

Op de app waarmee je wil videobellen en start een gesprek. Open tijdens het gesprek het BedieningspaneelOp iPhones met Face ID veeg je van rechtsboven naar beneden, op iPhones met Touch ID van onder naar boven. Druk in het Bedieningspaneel op de knop Video effecten. Tik vervolgens op Portret. De knop wordt dan blauw en de functie staat aan. Ga terug naar het gesprek door het Bedieningspaneel af te sluiten.

Deze manier is misschien wat omslachtiger dan gewoon op een knopje drukken, maar het is super handig dat deze functie ook bij niet-Apple-apps te gebruiken is!

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting!] of lees onze zeer uitgebreide iOS 15 preview.