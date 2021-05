Op de Apple TV is Night Shift officieel niet beschikbaar, maar je kunt het effect ervan wel imiteren via de instellingen. In deze tip lees je hoe je dat doet.

Night Shift is beschikbaar op iOS en op de Mac, maar de Apple TV moet het nog zonder deze nachtmodus doen. Toch bevat de Apple TV een functie die veel weg heeft van een lichte versie van Night Shift, zodat je een soortgelijk effect ook op je televisie kunt gebruiken. In deze tip lees je waar je die optie vindt en hoe je dit inschakelt.



Night Shift imiteren op de Apple TV

Met Night Shift zorg je ervoor dat het scherm van je iPhone, iPad en Mac minder blauw kleurt, wat vooral in de avond prettiger is voor je ogen. Aangezien je in de avond vaak televisie kijkt, zou een soortgelijke functie op de Apple TV meer dan welkom zijn. Night Shift is echter niet beschikbaar op de Apple TV, maar via een simpele instelling kun je het effect wel enigszins simuleren.

De Toegankelijkheid-instelling bevat een optie genaamd Lichtgevoeligheid. Als je deze optie activeert, kleurt het scherm iets geler en minder blauw. Hoewel je de intensiteit niet in kunt stellen, kun je op deze manier Night Shift op de Apple TV simuleren. Je schakelt het als volgt in:

Ga naar de Instellingen-app. Navigeer naar Algemeen > Toegankelijkheid. Klik op Aangepaste weergave. Klik op Lichtgevoeligheid en schakel dit in. Je kan eventueel de sterkte aanpassen door een hoger percentage te kiezen. Het scherm krijgt nu een gele gloed.

Met deze stappen schakel je de lichtgevoeligheid meteen in. Wil je dit alleen ‘s avonds, dan kan je ook een knop gebruiken om dit op ieder moment in te schakelen:

Ga naar de Instellingen-app. Navigeer naar Algemeen > Toegankelijkheid. Ga helemaal onderaan naar Activeringsknop. Zorg ervoor dat hier Lichtgevoeligheid aangevinkt is.

Om de stand te activeren, hoef je nu alleen maar drie keer achter elkaar op de Menu-knop te drukken. Hierdoor kun je de functie snel weer in- en uitschakelen en hoef je niet elke keer helemaal door het menu te bladeren. De sterkte van de lichtgevoeligheid wordt overgenomen uit het eerder ingestelde percentage.

Of er ook daadwerkelijk gefilterd wordt op blauw licht blijkt niet uit onze test, maar het scherm ziet er in ieder geval wel een stuk zachter uit. Het voordeel is dat het effect ook behouden blijft in alle apps op de Apple TV.

Hou er rekening mee dat de Kleurbalans-functie van de Apple TV bij het gebruik van Lichtgevoeligheid niet beschikbaar is. Deze functie past een kleurcorrectie toe, zonder dat je de instellingen van je televisie hoeft aan te passen. Maar heb je Lichtgevoeligheid ingeschakeld, dan wordt de correctie ongedaan gemaakt.

Een andere optie om kijken naar de Apple TV aangenamer te maken, is om het menu in te stellen met een donkere weergave. Hierdoor is de basisinterface en bijvoorbeeld de Instellingen-app grijs en zwart. Meer daarover lees je in onderstaande tip. De donkere weergave is ook te combineren met deze stand voor lichtgevoeligheid.