Fitness+ is de workout-dienst van Apple. Je kunt Fitness+ in Nederland en België gebruiken via een omweg. Volgens Apple heb je er ook een Apple Watch voor nodig, maar dat is niet helemaal waar. Je kunt de workouts ook doen zonder Apple Watch, al zul je dan zelf alle metingen moeten vastleggen.

Fitness+ workout zonder Apple Watch

Zodra je een workout in Fitness+ start op de iPhone of iPad, dan zal het apparaat zoeken naar een gekoppelde Apple Watch. Wordt deze gevonden, dan zal Fitness+ de workout inclusief alle stats registreren zodra je op Let’s Go tikt. Je hoeft hier verder niets voor te doen.

Wordt de Apple Watch niet gevonden, dan vraagt Fitness+ om er eentje te koppelen. Je hebt op de iPhone en iPad echter ook de mogelijkheid om een workout te starten zonder Apple Watch, zoals je op de afbeelding ziet. Je kunt dan wel de fitnessvideo zien en meedoen met wat er op het scherm gedemonstreerd wordt en je krijgt de verstreken tijdsduur te zien, maar meer ook niet. Dit kan handig zijn als de Apple Watch niet in de buurt is, uitgeschakeld is, een lege batterij heeft of nog niet is bijgewerkt naar watchOS 7.2 terwijl je toch wilt sporten.

Tijdens de workout zullen geen gegevens zoals hartslag, verbrande calorieën en dergelijke worden vastgelegd. Zonder Apple Watch legt Fitness+ alleen de tijdsduur vast die je met de workout bezig bent geweest. Ook krijg je geen Fitness+ prestatiebalk te zien. In feit kun je alleen de fitnessvideo kijken en meedoen. Dat kan voor sommige mensen genoeg zijn, maar als je echt het maximale uit de dienst wilt halen wil je waarschijnlijk ook je meetgegevens vastleggen en zorgen dat Fitness+ rekening houdt met je persoonlijke prestaties. Je betaalt er immers een tientje per maand voor.

Doe je een Fitness+ workout op de iPad, dan zal meteen de juiste Apple Watch worden gekozen. Dit is het horloge dat op hetzelfde Apple ID is geregistreerd. Heb je meerdere Apple Watch-exemplaren, dan wordt het exemplaar gekozen dat je momenteel draagt.

Fitness+ met Apple TV: Apple Watch vereist

Met de Apple TV is het niet mogelijk om zonder Apple Watch een workout te doen. Bij het starten van de workout krijg je de vraag welke Apple Watch je wilt gebruiken. Het lukt niet om de workout te starten zonder Apple Watch. De Apple Watch hoeft niet ingelogd te zijn op een Amerikaanse Apple ID.

De Apple TV vereist dus altijd dat er een verbonden en gesynchroniseerde Apple Watch aanwezig is. Zo niet, dan kun je alleen een preview van de workout bekijken, maar je kunt de workout niet starten.

Ook vereist de Apple TV dat er een Apple Watch gekoppeld is aan je iPhone. Is dat niet het geval, dan zal de Conditie- of Fitness-app niet eens getoond worden.

