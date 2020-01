CarPlay weergave aanpassen: lichte of donkere modus kiezen

Je kan in CarPlay de weergave aanpassen naar de lichte modus of de donkere variant. Dit doe je via de Instellingen-app op je CarPlay scherm. In deze tip lees je hoe je CarPlay instelt voor de lichte modus.

In de meeste systemen staat CarPlay standaard op donker ingesteld. Je herkent dit aan de donkere achtergrond op het beginscherm en in standaardapps zoals Muziek, Telefoon en Berichten. Vanaf iOS 13 kun je ook kiezen voor een lichte modus in CarPlay, wat vooral van pas komt als je in fel daglicht rijdt. Je zult merken dat het beginscherm bij de lichte modus prettiger is voor de ogen en dat ook apps beter leesbaar zijn.



CarPlay weergave aanpassen: lichte modus instellen

Bij het selecteren van de weergave voor CarPlay heb je twee opties: Altijd donker of Automatisch. Altijd donker doet wat de naam al zegt: ongeacht het tijdstip van de dag, wordt de weergave op donker ingesteld. Wil je overdag een lichtere uitstraling, dan pas je dat als volgt aan:

Sluit je iPhone aan op je CarPlay-systeem en open de Instellingen-app op je autoradio. Tik op Weergave. Kies voor de optie Automatisch.

‘s Ochtends en overdag merk je bij deze optie dat het scherm van je CarPlay-systeem een lichte weergave heeft. Zodra de zon onder gaat, wisselt het systeem automatisch over naar de donkere modus. Het is dus niet mogelijk om altijd een lichte weergave in te stellen. Dat zou tijdens het autorijden in de avond en nacht ook niet veilig zijn, omdat dit veel te flets en te fel is voor rijden in omgevingen bij weinig licht.

In de avond geeft de donkere weergave veel meer rust aan je ogen. Het zorgt voor minder afleiding tijdens het autorijden. Vind je de lichte modus ook voor overdag te fel? Dan kies je dus gewoon voor Altijd donker.

Hou er rekening mee dat sommige autosystemen de weergave van CarPlay automatisch aanpassen naar donker zodra je je koplampen inschakelt. Je kan dit niet uitschakelen. Gaan je koplampen automatisch aan als je bijvoorbeeld een tunnel in rijdt of als je onder een viaduct rijdt, dan gaat je CarPlay-scherm ook van licht naar donker.

