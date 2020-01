Met Schermtijd houd je overzichtelijk bij hoeveel tijd je besteedt op je iPhone of iPad. Vraagt je toestel om een toegangscode, en weet je die niet (meer)? Dan leggen we in deze tip uit hoe je weer toegang kunt krijgen.

Schermtijd: toegangscode vergeten

In iOS 12 heeft Apple met Schermtijd een nieuwe functie ingebouwd om inzicht te geven in jouw gebruik van je iPhone en iPad. Dit kan heel handig zijn om jezelf niet uren te verliezen in een spelletje of op sociale media. Om jezelf meer tijd te geven na je limiet voor een app, of om de Schermtijd-instellingen te wijzigen kun je ervoor kiezen om een toegangscode ervoor in te stellen. Maar wat als je die code vergeten bent of überhaupt nooit hebt ingesteld? In deze tip vertellen we wat je te doen staat.

Willekeurige cijfers invoeren

Meerdere iPhone- en iPad-gebruikers melden op het internet dat zij nooit een toegangscode hebben ingesteld voor Schermtijd. Hoe het dan kan dat er alsnog om een code wordt gevraagd is voor ons een raadsel, maar gelukkig is er een oplossing die soms werkt.

De truc is om gewoon vier willekeurige cijfers in te voeren als je iPhone of iPad om een code vraagt. De enige voorwaarde is dat de willekeurige code niets te maken heeft met een andere code die je op je iPhone of iPad gebruikt. Als jouw toegangscode om je iPhone of iPad te ontgrendelen ‘123456’ is, dan zal ‘1234’ als willekeurige code niet werken.

Wachtwoord voor ‘Beperkingen’ invoeren

Vóór iOS 12 zat er een functie met de naam ‘Beperkingen’ ingebouwd in iOS. Die functie zorgde ervoor dat bijvoorbeeld bepaalde apps niet gebruikt konden worden. Ook kon je er content voor volwassenen mee blokkeren. Handig voor op de iPad van de kinderen. Deze functie is in iOS 12 opgegaan in Schermtijd.

Om de Beperkingen-functie te gebruiken moest je een toegangscode instellen. Het kan daarom soms werken om díe code te gebruiken als je van iOS 11 of eerder naar iOS 12 bent overgestapt. Je iPhone heeft dan die code overgenomen voor Schermtijd.

iPhone of iPad opnieuw instellen

Mochten de bovenstaande methodes nou niet werken, dan zit er maar één ding op als je écht in Schermtijd wil komen. Je moet je toestel opnieuw instellen. Dat zorgt ervoor dat alle informatie en gegevens op je toestel worden gewist, maar gelukkig kun je met behulp van iCloud een hoop belangrijke zaken zoals foto’s en contacten gewoon behouden. Om te checken of deze gegevens gesynchroniseerd zijn open je de Instellingen-app. Vervolgens tik je op je naam bovenin het scherm, en dan naar iCloud. Bij alle zaken die jij belangrijk vindt moet je zorgen dat de schakelaar aan staat en dus groen is.

Zo stel je, na het synchroniseren van al je belangrijke gegevens, je toestel opnieuw in:

Open de Instellingen-app Tik op ‘Algemeen’ Scroll helemaal naar beneden en tik op ‘Stel opnieuw in’ Tik op ‘Wis alle inhoud en instellingen’ Bevestig je keuze tweemaal en voer eventueel je iCloud-wachtwoord in

Lukt het niet om je iPhone te resetten? Volg dan de stappen in onderstaande tip om het op te lossen.

Wanneer je toestel klaar is met resetten krijg je de vraag of je een back-up wil terugzetten. Doe dat niet, want dan wordt de code die je vergeten bent wéér meegenomen. Maak je geen zorgen, want de gegevens die je eerder gesynchroniseerd hebt zullen gewoon verschijnen.

Wil je meer weten over iCloud en wat er allemaal mogelijk is? We hebben een uitgebreide uitleg over iCloud voor.