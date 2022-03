Stap je over naar een andere iPhone en wil je wel alle gekochte apps en andere content meenemen? In deze tip leggen we uit hoe het overstappen naar een nieuwe iPhone werkt, waarbij je alle apps en gegevens meeneemt. Je gebruikt hiervoor iTunes of de Finder op je Mac.

Aankopen overzetten naar een andere iPhone

Als je apps hebt gekocht, wil je die natuurlijk wel meenemen naar je nieuwe iPhone. Ook als er gegevens op je toestel staan, wil je die niet kwijt zijn na de overstap. In deze tip leggen we daarom uit hoe het werkt. Je kunt de apps via iCloud overzetten naar een andere iPhone of iPad. Maar het kan ook op de desktop. Het overzetten van aankopen kan alleen als je hetzelfde Apple ID gebruikt op je oude en nieuwe toestel. Je kunt geen aankopen overzetten naar een ander account.

Apps overzetten: dit heb je nodig

Het overzetten van je apps en andere gegevens via de desktop kan op twee manieren:

iTunes : Heb je een oudere versie van macOS (tot en met macOS Mojave) dan gebruik je hiervoor iTunes. Dit geldt ook voor mensen die Windows gebruiken.

: Heb je een oudere versie van macOS (tot en met macOS Mojave) dan gebruik je hiervoor iTunes. Dit geldt ook voor mensen die Windows gebruiken. Finder: Voor macOS Catalina en nieuwer gebruik je de Finder voor het overzetten van content naar je nieuwe iPhone.

Het overzetten van apps en andere content via je desktop is een snelle en veilige methode. Hierbij kan eigenlijk niets misgaan. Je hebt alleen een Mac of Windows-computer nodig. Daarnaast heb je natuurlijk de twee iPhones en een Lightning-kabel nodig.

Backup maken van je apps

Om te zorgen dat al je apps in een backup terechtkomen, moet je eerst via iTunes of de Finder een reservekopie maken van je oude iPhone en de apps die daarop staan:

Sluit je oude iPhone aan op een Mac of Windows-pc. Open iTunes of Finder en selecteer de iPhone in de linker navigatiekolom. Op het tabblad Algemeen klik je op Versleutel lokale reservekopieën. Klik op Maak reservekopie en wacht een paar minuten tot het is gelukt. Klik op Beheer reservekopieën (of op iTunes via Voorkeuren > Apparaten) om te controleren of de backup is gemaakt.

Het versleutelen van de reservekopie in stap 3 is niet noodzakelijk, maar het zorgt er wel voor dat al je gegevens van HomeKit, Gezondheid en dergelijke beveiligd worden bewaard. Zo weet je zeker dat álles in de backup zit. Wil je meer hulp bij het maken van een lokale backup in iTunes en de Finder, lees dan ons aparte artikel.

Apps installeren op nieuwe iPhone

Vervolgens ga je de nieuwe iPhone instellen, waarbij de apps worden teruggezet:

Pak de nieuwe iPhone en plaats de simkaart. Zet het toestel aan zodat de tekst ‘Hallo’ verschijnt. Volg de stappen totdat Zet terug via Mac of pc verschijnt. Sluit de nieuwe iPhone aan op de computer, open iTunes of de Finder en selecteer je nieuwe iPhone. Klik op Zet reservekopie terug en kies de zojuist gemaakte backup. Vul het wachtwoord van de versleutelde backup in en wacht tot de gegevens zijn overgezet.

Vervolgens voltooi je de installatie op de nieuwe iPhone. Het kan wel een tijdje duren voordat alle apps en andere gegevens zijn overgezet vanuit de computer.

Alternatief: iMazing

In plaats van iTunes of de Finder kun je ook gebruik maken van tools van derden. Een veelgebruikte tool is die van iMazing. Het grote voordeel daarvan is dat je zelf kunt kiezen welke data je wilt overzetten, terwijl bij Apple alles wordt meegenomen. Ook werkt iMazing bij eerdere iOS-versies. De tool maakt altijd een backup, voor als er iets misgaat.

Een stappenplan van iMazing vind je hier.

Lees ook:

