Uitgelicht - Alles over de iPhone 18 Pro (Max), iOS 27 en meer
Samenvatting: Dit heeft Apple aangekondigd tijdens het grote iPhone Duo-event
Mac mini in gebruik

Aankopen overzetten naar je nieuwe iPhone via de Mac

Tips iTunes
Stap je over naar een andere iPhone en wil je wel alle gekochte apps en andere content meenemen? In deze tip leggen we uit hoe het overstappen naar een nieuwe iPhone werkt, waarbij je alle apps en gegevens meeneemt. Je gebruikt hiervoor iTunes of de Finder op je Mac.
Sasha Koevoets -

Aankopen overzetten naar een andere iPhone

Als je apps hebt gekocht, wil je die natuurlijk wel meenemen naar je nieuwe iPhone. Ook als er gegevens op je toestel staan, wil je die niet kwijt zijn na de overstap. In deze tip leggen we daarom uit hoe het werkt. Je kunt de apps via iCloud overzetten naar een andere iPhone of iPad. Maar het kan ook op de desktop. Het overzetten van aankopen kan alleen als je hetzelfde Apple Account gebruikt op je oude en nieuwe toestel. Je kunt geen aankopen overzetten naar een ander account.

Inhoudsopgave

Apps overzetten: dit heb je nodig

Het overzetten van je apps en andere gegevens via de desktop kan op twee manieren:

  • Finder: Voor macOS Catalina (2019) en nieuwer gebruik je de Finder voor het overzetten van content naar je nieuwe iPhone.
  • iTunes: Heb je een verouderde versie van macOS (tot en met macOS Mojave) dan gebruik je hiervoor iTunes. Dit geldt ook voor mensen die oude versies van Windows (8.1 en ouder) gebruiken.
  • Apple Devices: Voor Windows 10 en nieuwer gebruik je de Apple Devices-app.

Het overzetten van apps en andere content via je desktop is een snelle en veilige methode. Hierbij kan eigenlijk niets misgaan. Je hebt alleen een Mac of Windows-computer nodig. Daarnaast heb je natuurlijk de twee iPhones en een Lightning- of usb-c-kabel nodig.

Finder op macOS Golden Gate

Backup maken van je apps

Om te zorgen dat al je apps in een backup terechtkomen, moet je eerst via Finder een back-up maken van je oude iPhone en de apps die daarop staan:

  1. Sluit je oude iPhone aan op een Mac of Windows-pc.

  2. Open Finder of Apple Devices en selecteer de iPhone in de linker navigatiekolom.

  3. Op het tabblad Algemeen klik je op Versleutel lokale back-up.

  4. Klik op Maak nu back-up en wacht een paar minuten tot het is gelukt.

  5. Klik op Beheer back-ups om te controleren of de backup is gemaakt.

Het versleutelen van de back-up in stap 3 is niet noodzakelijk, maar het zorgt er wel voor dat al je gegevens van HomeKit, Gezondheid en dergelijke beveiligd worden bewaard. Zo weet je zeker dat álles in de backup zit. Wil je meer hulp bij het maken van een lokale backup van je iPhone of iPad, lees dan ons aparte artikel.

Bekijk ook
Student met MacBook

Zo maak je een lokale backup van je iPhone of iPad (reservekopie)

Wil je dat de gegevens op je iPhone of iPad niet verloren kunnen gaan? Lees dan in deze tip alles over een lokale backup maken op je Mac met iTunes of Finder. Van automatische backups tot het terugzetten van je reservekopie. Draadloos of via een kabeltje: zo maak je lokale backups en raak je nooit meer gegevens kwijt!

Apps installeren op nieuwe iPhone

Vervolgens ga je de nieuwe iPhone instellen, waarbij de apps worden teruggezet:

  1. Pak de nieuwe iPhone en plaats de simkaart.
  2. Zet het toestel aan zodat de tekst ‘Hallo’ verschijnt.
  3. Volg de stappen totdat Zet terug via Mac of pc verschijnt.
  4. Sluit de nieuwe iPhone aan op de computer, open Finder of Apple Devices en selecteer je nieuwe iPhone.
  5. Klik op Zet back-up terug en kies de zojuist gemaakte backup.
  6. Vul het wachtwoord van de versleutelde backup in en wacht tot de gegevens zijn overgezet.

Vervolgens voltooi je de installatie op de nieuwe iPhone. Het kan wel een tijdje duren voordat alle apps en andere gegevens zijn overgezet vanuit de computer.

Alternatief: iMazing

In plaats van iTunes of de Finder kun je ook gebruik maken van tools van derden. Een veelgebruikte tool is die van iMazing. Het grote voordeel daarvan is dat je zelf kunt kiezen welke data je wilt overzetten, terwijl bij Apple alles wordt meegenomen. Ook werkt iMazing bij eerdere iOS-versies. De tool maakt altijd een backup, voor als er iets misgaat.

Een stappenplan van iMazing vind je hier.

Lees ook:

Bekijk ook

Nieuwe iPhone (18 Pro) gekocht? Zo zet je je gegevens over

Ben je overgestapt naar een nieuwe iPhone? Gefeliciteerd! Maar hoe zet je alle gegevens veilig over? Dat vertellen we je in dit artikel. We laten je zien hoe de iPhone-migratie werkt.

Toe aan een nieuwe iPhone? Bekijk dan ons overzicht met de nieuwkomers van dit jaar!

Bekijk ook
iPhone-lineup-2025

Nieuwe iPhone nodig? Dit zijn de iPhones waaruit je kan kiezen

Heb jij een nieuwe iPhone nodig? Of kun je nog wel even vooruit? Ontdek op welke punten jij erop vooruit gaat met een nieuw toestel. We geven ook antwoord op vragen als: wanneer komt er een nieuwe iPhone? En welke nieuwe iPhones zijn er?

Finder

Finder op de Mac gebruik je om bestanden te bekijken en te beheren. Finder is standaard beschikbaar op elke Mac en is het kloppend hart van macOS, het besturingssysteem van de Mac. In de Finder vind je een overzicht van programma's, apps, documenten en nog veel meer. We hebben allerlei handige tips voor Finder, zodat je meer overzicht houdt.

Finder-icoon in Big Sur
Snelle taken uitvoeren in Finder Verborgen Finder-bestanden zichtbaar maken Finder herstarten op de Mac: zo werkt het Wat te doen als Finder vastloopt? Inzoomen in Finder op de Mac Tags gebruiken in Finder Mappen in Finder altijd bovenaan plaatsen Kolombreedte aanpassen in Finder Bibliotheek-map zichtbaar maken in Finder Groepen gebruiken in Finder

Ook interessant

Sony WH1000XM5 man

Stereo Bluetooth (A2DP) gebruiken op een iPhone en iPad

Tips

Apps gedwongen afsluiten op de Mac: 5 manieren

Tips
iPad 2021 man

Geschikte apps zoeken voor je oudere iPad

Tips
AirPlay op Apple Watch in watchOS 10

Zo gebruik je AirPlay op de Apple Watch

Tips
Cd's importeren op de Mac

Muziek vanaf cd importeren op je Mac: zo werkt het

Tips
Apple Music iOS 27

Apple Music wordt beter in iOS 27: dit zijn de belangrijkste vernieuwingen

Nieuws

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar