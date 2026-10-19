Uitgelicht - Alles over Apple's Home-aankondigingen
Samenvatting: dit heeft Apple tijdens de ‘Welcome home’-experience aangekondigd
Songteksten van liedjes tonen in Apple Music

Muziek van je iPhone of iPad verwijderen: opslagbesparende tip

Tips Muziek
Muzieknummers wissen van de iPhone of iPad is eenvoudig te doen, op het toestel zelf of via de computer. Deze tip is alleen relevant voor mensen met een eigen muziekcollectie of als je regelmatig nummers lokaal opslaat (downloadt) op je toestel. Als je altijd muziek streamt staan de nummers niet lokaal op je toestel en valt er dus ook niets te verwijderen.
Redactie iCulture.nl -

Muziek verwijderen

Soms ben je de muzieknummers op je iPhone of iPad helemaal zat en kan je ieder nummer van begin tot eind spellen. Of misschien zit je iPhone-opslag vol en heb je gewoon ruimte nodig. Maar hoe verwijder je de muziek van je toestel zonder alles te wissen? Dat lees je deze tip.

Inhoudsopgave

Muziek wissen op iPhone of iPad

Het is waarschijnlijk het makkelijkste om muziek direct vanaf je iPhone of iPad te verwijderen. Zo werkt dat:

  1. Open de Muziek-app en blader naar het nummer, afspeellijst of album dat je wil verwijderen.
  2. Houd het item ingedrukt tot het menu verschijnt (zie afbeelding).
  3. Kies Verwijder of Verwijder uit bibliotheek. Wat je ziet is afhankelijk van of het nummer offline is opgeslagen. Is het nummer offline opgeslagen, dan zie je alleen Verwijder.
  4. Stond de muziek gedownload, dan heb je twee opties: Verwijderen uit downloads of Verwijderen uit bibliotheek. De twee opties zie je alleen als het muzieknummer lokaal op je toestel staat.
Muziek verwijderen uit Apple Music

Er is ook nog een tweede manier om gedownloade nummers te verwijderen:

  1. Ga naar Instellingen > Apps > Muziek > Gedownloade muziek.
  2. Deze lijst bevat alle artiesten waarvan je muziek hebt gedownload. Veeg ze naar links om te verwijderen.
  3. Door een artiest te selecteren krijg je de afzonderlijke albums en nummers te zien, die je ook afzonderlijk van je toestel kunt verwijderen.
  4. Alle muziek in één keer verwijderen? Veeg dan naar links over Alle nummers bovenin de lijst.
Muziek verwijderen Instelling

De meest veilige optie is het verwijderen van de download, want dan wordt alleen het lokale nummer gewist. Vind je het nummer vreselijk en wil je het liefst nooit meer horen, dan kun je er ook voor kiezen om het nummer volledig uit de bibliotheek te wissen. Het nummer is dan ook niet meer zichtbaar op andere toestellen, als je muziek synchroniseert tussen je toestellen (dit werkt met iTunes in de cloud of iCloud-muziekbibliotheek).

Muziek van je toestel verwijderen via Finder en iTunes

Je kunt ook muziek van je iPhone of iPad wissen via Finder voor Mac en iTunes voor Windows. Welke mogelijkheden je hiervoor hebt, is afhankelijk van de gekozen instellingen. Gebruik je iCloud Muziekbibliotheek, dan kun je muziek niet verwijderen vanaf je computer. In het geval dat je echt alleen je eigen bibliotheek hebt en niets doet met iCloud Muziekbibliotheek werkt het wel.

Als je alleen je eigen bibliotheek hebt kun je in Finder of iTunes de handmatige synchronisatie aanzetten. In Finder voor Mac zie je je iPhone in de zijkolom als deze is verbonden met de Mac. In iTunes voor Windows geldt hetzelfde. Je hebt misschien een kabeltje nodig. Wanneer je deze instelling aanvinkt klik je rechtsonder op Pas toe. Je kunt in het Muziek-tabblad regelen welke muziek lokaal op je iPhone staat.

Muziek op iPhone handmatig beheren met Mac

Er is ook een tussenoplossing mogelijk. Als je muziek synchroniseert kun je ervoor kiezen om alleen bepaalde artiesten of afspeellijsten met de iPhone te synchroniseren. Je kunt bijvoorbeeld een slimme afspeellijst maken met een grootte van maximaal 2GB of met je favoriete nummers. Zo zorg je ervoor dat je toch muziek op je toestel beschikbaar hebt, maar niet je hele collectie.

Bekijk ook
AirPods te zacht

Slimme afspeellijst voor muziek maken op de Mac

Door met slimme afspeellijsten te werken kun je je iPhone en iPad automatisch vullen met nieuwe muzieknummers, die je bijvoorbeeld nog niet zo vaak hebt gehoord. Slimme afspeellijsten worden vanzelf bijgewerkt op basis van de door jou opgestelde regels.

Soms heb je de computer waarmee jouw iPhone of iPad is gesynchroniseerd niet meer binnen handbereik. Als je in zo’n geval de muziek die nog op een iPhone staat wilt overzetten naar een willekeurige desktop, om vervolgens de muziek te wissen, dan kun je terecht bij ons artikel over muziek overzetten van je iPhone naar Mac.

Bekijk ook
mac-big-sur-itunes-muziek-app

Muziek van iPhone naar de desktop overzetten: zo werkt het

Muziek van de iPhone naar een computer overzetten is eenvoudig te doen via Finder of met tools, waaronder iMazing. In deze tip lees je hoe je muziek kunt kopiëren van de iPhone naar de desktop.

Ook interessant

Tips voor iPhone-opslag kiezen: 256GB, 512GB, 1TB of misschien wel 2TB?

Gidsen
Mac mini in gebruik

Aankopen overzetten naar je nieuwe iPhone via de Mac

Tips
Mac mini in gebruik

Schijf (bijna) vol? Zo kun je grote bestanden verwijderen van je Mac

Tips
Sony WH1000XM5 man

Stereo Bluetooth (A2DP) gebruiken op een iPhone en iPad

Tips
Vrouw met iPhone

Zo ontdek je welke apps veel opslagruimte innemen op je iPhone

Tips
AirPlay op Apple Watch in watchOS 10

Zo gebruik je AirPlay op de Apple Watch

Tips

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar