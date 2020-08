Wil je luisteren naar offline muziek op je iPhone of iPad? In deze tip bespreken we hoe je dit doet in Apple Music, Spotify en je eigen bibliotheek.

Wil je naar muziek luisteren via je iPhone of iPad, maar heb je geen internetverbinding of zit je krap met je databundel? In deze tip leggen we uit hoe je alleen muziek te zien krijgt die je offline hebt opgeslagen op je iPhone of iPad, ongeacht of je lid bent van een muziek streamingdienst.

We bespreken in deze tip alleen de populairste manieren voor het offline luisteren van muziek op je iPhone en iPad. Veel andere streamingdiensten bieden ook een optie tot offline luisteren. Raadpleeg daarvoor de app van jouw streamingdienst.

Waarom offline muziek tonen in de Muziek-app?

Het idee achter diensten als Apple Music en Spotify is dat je je volledige muziekcollectie kunt streamen zodat het geen ruimte inneemt op je toestel. Toch hebben we soms behoefte aan offline muziek, bijvoorbeeld als je in een vliegtuig zit, in het buitenland bent of een kleine databundel hebt. In dat geval kun je ook zorgen dat je alleen offline muziek te zien krijgt.

Ook als je een eigen bibliotheek hebt is het handig om de nummers offline te bewaren. Afhankelijk van of je iTunes Match hebt is je eigen muziek standaard offline beschikbaar. Daarover vertellen we je later meer.

Offline opgeslagen muzieknummers van Apple Music bekijken

Heb je muziek offline opgeslagen via Apple Music, dan is er een manier om enkel die nummers te bekijken. Zo weet je zeker dat alles wat je ziet ook altijd te luisteren is. Een nummer downloaden doe je door op het wolkje te tikken naast de titel of bij het album.

Lees hier meer over in onze tip over muziek downloaden van Apple Music. Je offline bewaarde muziek bekijken doe je als volgt:

Ga naar de Muziek-app op je iPhone of iPad. Tik op het tabblad Bibliotheek. Tik rechtsboven op Wijzig en zet een vinkje bij Gedownload of Gedownloade muziek, als dat niet al ingeschakeld is. Tik dan op Gereed. Tik nu op Gedownload of Gedownloade muziek bovenin het scherm.

Wil je meer weten over offline muziek in Apple Music, bekijk dan onze afzonderlijke tip. Daar lees je ook over automatisch downloaden en hoe je de downloads later weer verwijdert.

Spotify offline bekijken en luisteren: zo doe je dat

Heb je geen Apple Music, maar Spotify? Dan kun je ook offline muziek luisteren. Het heeft uiteraard dezelfde voordelen als bij Apple Music, maar het werkt anders. Je slaat immers de Muziek-app van Apple helemaal over. Er is wel een verschil: Je mag maar tot 10.000 nummers offline downloaden op maximaal 5 apparaten. Hoewel dat voor de meeste mensen meer dan genoeg is, is dat toch een verschil met Apple’s dienst.

Een ander verschil is dat je niet individuele nummers kunt downloaden. Je hebt alleen die mogelijkheid bij albums, afspeellijsten en podcasts. Zo ga je te werk:

Zorg dat je met een wifi-netwerk verbonden bent. Blader naar de afspeellijst of het album dat je offline wilt luisteren. Tik links op het omlaag wijzende pijltje. De nummers worden nu gedownload.

Via de zoekfunctie van Spotify kun je filteren op gedownloade muziek. Wanneer je dit doet verschijnt dus alleen muziek die je ook zonder internetverbinding kunt luisteren.

In onze aparte tip over offline muziek op Spotify praten we je bij over meer functionaliteiten.

Gekochte muziek en geripte cd’s offline bewaren op je iPhone

Heb je nog allemaal cd’s geript en muziek gekocht via iTunes of een andere winkel? Dan is die ook offline te luisteren op je iPhone. Sterker nog: dit staat standaard aan. Je hebt niet de mogelijkheid om dit in de cloud te bewaren, tenzij je een abonnement hebt op iTunes Match. Dit kost je €25 per jaar. Het geeft je dus onder meer de optie om iCloud Muziekbibliotheek te gebruiken.

In onze tip over het synchroniseren van je iPhone of iPad met je Mac, lees je hoe je muziek overzet vanaf je Mac. Gebruik je nog iTunes op een oudere Mac-versie of een Windows-computer, dan kun je ook muziek vanuit iTunes synchroniseren.

Als je een abonnement hebt op Apple Music dan heb je ook automatisch iCloud Muziekbibliotheek. Dat komt dus van pas als je gestreamde muziek combineert met gekochte muziek. Deze nummers en albums staan door elkaar in de bibliotheek, maar Apple Music heeft geen invloed op jouw gekochte muziek.

Je kunt meer leren over de functies van iCloud Muziekbibliotheek in ons afzonderlijke artikel.