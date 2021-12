Met de High Power Mode, ook wel ‘Hoog vermogen’ genoemd in het Nederlands, kun je je Mac een extra tandje bij laten zetten. Dit komt van pas wanneer je intensieve taken uitvoert. We vertellen je welke Macs geschikt zijn voor deze modus en hoe je het handmatig kunt activeren.

‘Hoog vermogen’ voor de Mac in het kort

Met High Power Mode kun je je Mac extra hard laten werken. Geavanceerde taken zoals het exporteren van 8K-video of het bewerken van kleuren in 8K ProRes 4444-videobestanden zouden soepeler moeten gaan. Waar je normaalgesproken wat meer geduld zou moeten hebben, is dat met deze modus verminderd. Dat kan nogal wat schelen op een hele dag werken op je Mac.

Apple geeft aan dat je moet verwachten dat de ventilator in je Mac eerder inschakelt wanneer je High Power Mode gebruikt. Het werkt ook als je je Mac enkel op de batterij gebruikt. Het is mogelijk om ‘Hoog vermogen’ apart in te stellen voor zowel batterijvoeding als wanneer je Mac aan de oplader zit.

Is mijn Mac geschikt voor High Power Mode?

Voordat we uitleggen hoe je gebruik maakt van High Power Mode, is het handig om te weten of je Mac er überhaupt ondersteuning voor heeft. Op dit moment is alleen de 16-inch MacBook Pro met M1 Max chip geschikt. Heb je een andere Mac, dan heb je deze optie niet. Het gaat specifiek om de M1 Max, dus M1 en M1 Pro doen niet mee.

Ook de 14-inch MacBook Pro met optionele M1 Max chip biedt geen ondersteuning. Dit heeft vermoedelijk te maken met het andere ontwerp voor warmteverspreiding in deze kleinere Mac.

High Power Mode activeren op mijn Mac

Heb je een geschikte Mac? Dan leggen we nu uit hoe je handmatig de krachtigere modus inschakelt. Zoals gezegd kun je je voorkeuren apart instellen voor batterijvoeding en wanneer je Mac wordt opgeladen. Volg deze stappen:

Open Systeemvoorkeuren ( > Systeemvoorkeuren). Open het Batterij-menu en klik in de linkerkolom op Batterij of Lichtnetadapter, afhankelijk van welke voorkeuren je wil opgeven. Klik op het menu naast ‘Energiemodus‘ en selecteer Veel stroom. Geef eventueel je voorkeur op onder het andere menu in de linkerkolom.

Kies je voor Weinig stroom, dan zal je Mac continu ‘minder goed’ presteren. Natuurlijk is dat relatief en zal je Mac nog steeds snel werken, maar bij intensieve taken zul je dat wel merken. Ga je de deur uit en kun je enige tijd niet opladen, dan raden we aan om dit in te schakelen.

Je kunt controleren in welke energiemodus je zit door in je menubalk op het batterijsymbool te klikken. Heb je High Power Mode ingeschakeld, dan staat hier Modus ‘Hoog vermogen’: aan. Eventueel wordt hier ook getoond welke apps veel stroom vereisen, als dat aan de orde is.

Wist je dat de Mac ook een energiebesparingsmodus heeft? Deze vind je sinds macOS Monterey, maar zit wel enigszins verstopt. In onze tip lees je hoe het werkt.