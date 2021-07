Aangepaste koptelefoon met luistertest

De AirPods en andere oordopjes zijn altijd standaard afgesteld, maar je kunt ze naar wens aanpassen aan jouw luisterbehoeften. Dit werkt dankzij de functie ‘Aangepaste koptelefoon’ in iOS 14 en nieuwer. Je kunt hiermee zachte geluiden versterken en bepaalde frequenties afstemmen op jouw behoeften. Het werkt bij elk type oortje en koptelefoon van Apple, ongeacht of je EarPods, AirPods of Beats-oordopjes gebruikt. In deze tip leggen we uit hoe het werkt.

Geschikte oordopjes en koptelefoons

De volgende oordopjes en koptelefoons zijn geschikt voor de functie ‘Aangepaste koptelefoon’:

De aanpassingen voor je oordopjes worden ook uitgewisseld tussen je iPhone, iPad en Apple Watch, maar niet met je Mac.

Aangepaste koptelefoon inschakelen

Je hebt voor deze functie minimaal iOS 14 of iPadOS 14 nodig. Ga als volgt te werk:

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Audio/Visueel. Kies Aangepaste koptelefoon. Schakel Aangepaste koptelefoon in. Blader omlaag en zorg dat Telefoon en Media ingeschakeld zijn.

Schakel je de optie Telefoon in, dan gelden de instellingen voor telefoongesprekken, FaceTime-gesprekken en alle apps voor videogesprekken van derden. Met de optie Media gelden de instellingen voor muziek, films, podcasts, audioboeken, Siri, voicemail en live luisteren.

Aangepaste koptelefoon configureren

Om de instellingen aan te passen aan jouw gehoor en voorkeuren moet je naar een aantal audiosamples luisteren. Je kiest daarbij welke het best klinkt. Op basis daarvan wordt een audiogram gemaakt waarmee de instellingen van jouw oordopjes of koptelefoon kunnen worden aangepast.

Tik op Configuratie van aangepast geluid. Lees de uitleg op het scherm en kies Ga door. Geef aan dat je een audiogram wilt toevoegen en kies Ga door. Lees de uitleg. Je kunt ook een audiogram uploaden van een andere app, bijvoorbeeld Mimi of SonicCloud.

Doe de test. Geef daarbij aan of je gesprekken op laag volume goed kunt horen. Luister naar drie audiosamples en geef steeds aan welke het beste klinkt. Ben je klaar, dan kun je de aangepaste geluidsinstellingen overnemen of annuleren.

Je kunt het audiogram in de Gezonheid-app gebruiken. Heb je een vrijwel symmetrisch audiogram, dan wordt het gemiddelde van beide oren genomen om het linker en rechter audiokanaal af te stellen. Heb je een asymmetrisch audiogram, dan worden de linker en rechter audiokanalen afgesteld op het betere oor. Je kutn eventueel de geluidsinstellingen voor toon en versterking ook handmatig afstellen. Meer hierover lees je in de tip Audiobalans voor koptelefoons aanpassen.

Er zijn ook apps van derden waarmee je een audiogram kunt maken en je gehoor kunt testen. Hieronder bespreken we ze, waarbij je het audiogram vanuit deze app kunt importeren in Apple’s HealthKit.