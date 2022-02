Je luistert naar je AirPods, maar het geluid is veel te zacht om goed te kunnen verstaan? Er kunnen verschillende oorzaken zijn en in dit artikel helpen we je aan een oplossing als je AirPods té zacht klinken.

Je AirPods klinken te zacht

Als je AirPods te zacht klinken, is de eerste stap natuurlijk om te kijken of het geluidsvolume misschien heel laag staat. Ook is het goed om te kijken of er überhaupt verbinding is met je AirPods. Hoor je helemaal niets, probeer dan eens een andere app, bijvoorbeeld Spotify. Nog steeds geen succes? Check dan deze mogelijke oplossingen!

#1 Stof en vuil in de AirPod

De AirPods hebben een inkeping waar zich stof, vuil en bijvoorbeeld oorsmeer kan ophopen. Geven je AirPods een steeds zachter geluid en is er geen zichtbare vervuiling te zien, dan gaat het vaak om vrijwel onzichtbaar oorsmeer dat het zwarte rooster verstopt. In onze tip over het schoonmaken van AirPods lees je wat je hieraan kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld met een satéprikker of met kneedgum aan de slag gaan.

Bekijk ook Zo kun je je AirPods schoonmaken (ook AirPods Max) Hoe kun je AirPods schoonmaken en vuil verwijderen? Welke middelen heb je daarvoor nodig? Alles over vuil verwijderen uit de AirPods, het oplaaddoosje en het reinigen van de AirPods Max lees je hier.

#2 Muziek klinkt zachter dan stemmen

Is het probleem dat stemmen goed verstaanbaar zijn, maar dat muziek heel zacht klinkt? Dan heb je mogelijk de Conversation Boost (Gespreksversterking) ingeschakeld. Dit is een optie om te zorgen dat je gesprekken van mensen om je heen goed kunt verstaan. Je schakelt het uit via Instellingen > Toegankelijkheid > Audio/Visueel. Je kunt natuurlijk ook het omgekeerde probleem hebben, waardoor je vindt dat stemmen te zacht klinken. Het versterken van de stemmen dan dan dé oplossing zijn.

Bekijk ook Gespreksversterking voor AirPods Pro: zo kun je gesprekken beter verstaan Je kunt AirPods Pro gebruiken om iemand beter te verstaan. Het is een nieuwe functie genaamd 'Gespreksversterking'. In deze tip lees je hoe het werkt.

#3 Audiobalans staat niet goed

Klinkt één oortje beduidend zachter dan de andere, dan kan het zijn dat iemand met de audiobalans heeft zitten experimenteren. Je kunt namelijk de volume-instellingen per oortje aanpassen. Links stel je bijvoorbeeld iets luider in dan rechts, als je aan één van je oren een gehoorprobleem hebt. Het eindresultaat is dat beide oortjes ongeveer even luid klinken. Hoe je de audiobalans instelt lees je in de volgende tip.

Bekijk ook De audiobalans op je koptelefoon aanpassen doe je zo Wil je de audiobalans op je oortjes of koptelefoon meer naar links of naar rechts instellen? Wij leggen uit hoe je de audiobalans aanpast op je iPhone, iPad, Apple Watch en Mac.

#4 AirPods klinken te zacht op de Mac

Heb je het probleem dat één van je AirPods te zacht klinkt terwijl je met de Mac verbonden bent? Mogelijk heb je te maken met een bug in macOS Monterey. Daardoor wordt het geluidsvolume van één van je AirPods zo zacht gezet dat het lijkt alsof hij kapot is. Ook hier is het op te lossen door de audiobalans aan te passen.

Je lost dit als volgt op:

Koppel de AirPods met je Mac. Ga naar Systeemvoorkeuren > Geluid. Selecteer jouw AirPods op het tabblad Output. Schuif met de balansknop totdat het wel goed klinkt.

#5 Equalizer staat niet goed afgesteld

Met de equalizer kun je allerlei instellingen voor je oortjes regelen. Sommige muziek klinkt beter als de bassen wat meer benadrukt worden, terwijl andere muziek wat lieflijker moet klinken. Heb je je equalizer op de iPhone op een bepaalde manier afgesteld voor een genre, dan kan het misschien te zacht klinken. Ga naar de instellingen van de Muziek-app en pas het aan. Je kunt dit ook regelen met de instellingen van ‘Aangepaste koptelefoon‘.

Bekijk ook Zo gebruik je de equalizer op de iPhone: ook in een luide omgeving Wist je dat de Muziek-app op de iPhone beschikt over een equalizer? Daarmee kun je de weergave van muziek afstemmen op jouw voorkeuren. Eén van de mogelijkheden is om de weergave aan te passen aan een luide omgeving.

#6 De beperking voor harde geluiden staat aan

Hou je graag van bonkend harde muziek, waar je trommelvliezen pijn van doen? Dan is jouw beoordeling van wat hard en zacht is waarschijnlijk wat anders dan bij de doorsnee luisteraar. Op de iPhone is een schakelaar aanwezig die harde geluiden moet voorkomen. Als dit staat ingeschakeld ervaar jij je oortjes misschien als veel te zacht. Je kunt dit controleren door naar Instellingen > Horen en Voelen > Koptelefoonveiligheid te gaan. De iPhone kan je ook waarschuwen als je te vaak naar erg luide muziek luistert.

Bekijk ook Staat je geluid niet te hard? Zo maken de koptelefoonmeldingen je bewuster Apple heeft veel functies die speciaal zijn gemaakt om je gezondheid in de gaten te houden. Ook een goed gehoor vinden ze belangrijk en met de koptelefoonmeldingen op de iPhone probeert Apple je voor gehoorbeschadiging te behoeden. Maar hoe werkt dit precies?

#7 Je begint een beetje doof te worden

Misschien ligt het helemaal niet aan de hard- en software, maar aan je oren. Gelukkig kun je de twijfel hierover snel uit de wereld helpen, zonder dat je naar de winkel hoeft. Je kunt namelijk gemakkelijk met je iPhone een gehoortest doen. Je gebruikt hiervoor apps van derden en functies die standaard al op de iPhone aanwezig zijn. Misschien blijkt wel dat er helemaal niets aan de hand is en dat je de oplossing toch echt bij de iPhone of AirPods moet zoeken.

Bekijk ook Getest: drie iPhone-apps om je gehoor te meten Je hoeft geen gehoorprobleem te hebben om profijt te hebben van deze apps. Met de apps uit dit lijstje kun je ook zorgen dat je oordopjes beter op jouw gehoor zijn afgestemd. Of check hoe goed je gehoor is en of er sprake is van gehoorverlies.

#8 Je AirPod is kapot

Het kan best zo zijn dat je AirPod kapot is. Zit je nog binnen de garantietermijn, dan kun je terug naar Apple gaan om een nieuw oortje te halen. Buiten de garantie kun je voor een paar tientjes een kapotte AirPod laten vervangen. Dat is vaak goedkoper dan nieuwe AirPods kopen. Bekijk je mogelijkheden in onderstaand artikel.

Bekijk ook Zijn je AirPods kapot? Zo zit het met reparaties Zijn je AirPods kapot gegaan en is een reparatie nodig? Of ben je een AirPod kwijtgeraakt? Op deze pagina lees je alles over AirPods reparaties, waar je terecht kunt bij een defect en wat je moet doen als je een oortje of het opbergdoosje kwijt bent.

Andere AirPods-problemen?

Krijg je slecht geluid uit je AirPods, lukt het niet om ze op te laden of is de batterij erg snel leeg? Dan heb je waarschijnlijk te maken met een heel ander AirPods-probleem. Check ons overzicht om te kijken of er een oplossing is!