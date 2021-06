Apple heeft tijdens de WWDC tvOS 15 gepresenteerd en deze zomer gaan ontwikkelaars (en later ook publieke testers) aan de slag met de beta van tvOS 15. Met deze beta kun je de nieuwe functies al vroegtijdig testen, maar pas wel op bij devices die je dagelijks gebruikt.



Meest recente tvOS 15 Beta

tvOS 15 Beta 1

7 juni 2021 – De eerste beta van tvOS 15 is nu beschikbaar voor ontwikkelaars. Met deze versie kunnen testers de eerste functies ervaren en de bugs bij Apple rapporteren.

Over tvOS 15

tvOS 15 is de nieuwste update voor de iPhone en iPod touch. tvOS 15 brengt een aantal nieuwe verbeteringen naar de Apple TV. Apple kondigde tvOS 15 aan tijdens de WWDC 2021 en brengt de definitieve versie in het najaar uit. Wil je meer weten wat er nieuw is in tvOS 15, lees dan ons overzicht met de belangrijkste functies.

Tijdlijn tvOS 15 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de tvOS 15-beta’s. We verwachten tvOS 15 in september of oktober 2021.

tvOS 15 Beta 1: 7 juni 2021 (verschenen)

tvOS 15 definitief: september 2021

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de tvOS 15 beta’s, lees je in ons aparte artikel.