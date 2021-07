Volgens de makers is de TAU de 'kleinste 3-in-1 powerbank die ooit is gemaakt'. En hij is altijd opgeladen, klaar voor gebruik. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Je leest het in deze review!

De TAU powerbank wordt gemaakt door RollingSquare, een bedrijf dat regelmatig via Kickstarter nieuwe accessoires ontwikkelt. Een ‘rolling square’ is een opgelost probleem en dat is dan ook de filosofie van het team: het oplossen van allerlei problemen door producten te ontwerpen. Die zijn vaak minimalistisch en worden bedacht door een internationaal designteam in Zwitserland. Klinkt allemaal goed, dus we zijn benieuwd of TAU (te koop voor €29) echt een probleem oplost.

Tip! Op ons Instagram-account zie je in een story hoe deze powerbank werkt.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). Niet alle producten die we op de iCulture-redactie testen krijgen een uitgebreide bespreking. Voor hoesjes, kabels en andere accessoires hebben we de beknoptere ‘iCulture bekijkt’ reviews. De reviewexemplaren zijn beschikbaar gesteld oor de Nederlandse distributeur, E-Gadget.



TAU powerbank in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de TAU powerbank:

Verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, wit en olijfgroen

Capaciteit: 1400 mAh

Gewicht: 40 gram

Afmetingen: 60x45x12 mm

Aansluitingen voor: Lightning, MicroUSB en Lightning

Wordt geleverd met magnetische muurhouder met bevestigingsmateriaal

Maximaal gewicht sleutelbos: 350 gram

Verkrijgbaar via Bol.com-partner voor €29

Design en uiterlijk van de TAU

De TAU is een erg compacte powerbank. Dat betekent ook dat de capaciteit wat lager is dan je normaal zou verwachten: met 1400 mAh kun je je iPhone wat bijladen, maar dit is geen zwaar oplaadblok waarop je een MacBook zult aansluiten. Het is dan ook vooral geschikt voor de wat kleinere apparaten zoals AirPods en iPhones.

De powerbank ziet eruit als een moderne autosleutel: een plastic blokje dat lekker in de hand ligt. Het minimalistische uiterlijk wordt wel wat teniet gedaan door de gigantische sticker op de achterkant, die je er eventueel vanaf kunt halen. Aan de onderkant is een metalen strip aanwezig, waar je je sleutelbos aan kunt hangen. Hoewel de TAU geschikt is voor een sleutelbos tot 350 gram, zou ik er toch niet meer dan twee of drie sleutels aan hangen. Dat is tegenwoordig geen probleem: dankzij slimme deursloten hoef je er niet meer als een gevangenbewaarder bij te lopen. Wil je toch een fikse sleutelbos meenemen, dan kan dat. Een standaard huissleutel weegt namelijk maar 10 gram en je zou dus meer dan 30 sleutels kunnen meenemen.

De bedenkers beloven dat deze powerbank altijd opgeladen is. Dat zit zo: je krijgt er een magnetische dock bij, die je aan de muur kunt bevestigen met schroeven of met de meegeleverde ‘nanosuction’ plakstrip. Bij thuiskomst hang je de TAU in de magnetische dock en de volgende ochtend ga je met een volle batterij weer de deur uit. Aan de onderkant is een USB-A-kabel aanwezig die je op het stroom kunt aansluiten. De benodigde adapter moet je zelf regelen, maar dat kan ook een simpele 5 Watt-adapter zijn. De kabel is wit, waardoor het wat contrasteert met de zwarte en witte behuizing. Laat je de kabel langs een witte muur lopen, dan valt het minder op. Eventueel zou je kunnen kiezen voor een volledig witte uitvoering, die bij bevestiging aan de muur nog iets minder opvalt.

TAU in gebruik

Een andere belofte van de makers is dat je deze powerbank altijd bij je hebt. Een standaard powerbank verdwijnt in een tas of laat je ergens slingeren, maar omdat je sleutelbos eraan vast zit hoef je niet bang te zijn dat je je powerbank vergeet mee te nemen. En met een gewicht van 40 gram levert het ook geen onnodig zware bepakking op.

Het enige zwakke punt vind ik het metalen stripje waar je je sleutels aan vastmaakt. Ik had liever iets robuusters gezien, zoals een karabijnhaak die je makkelijk kunt openen. Het metalen stripje is stevig genoeg, maar je zult door de constructie niet vaak je sleutels loshalen. Tegelijk begrijp ik ook dat een karabijnhaak wat afbreuk had gedaan aan het strakke uiterlijk.

Ik heb zitten nadenken wanneer de TAU van pas zou komen en er zijn wel wat scenario’s. Vooral op vakantie of tijdens een dagtrip gebruik je je iPhone wat vaker, bijvoorbeeld om foto’s te maken. Je wilt dan niet met een lege batterij zitten. Meestal neem ik dan een flinke powerbank mee, als ik weet dat ik een uur of tien buitenshuis ben. Maar er zijn ook momenten dat je even snel de deur uitgaat met een halflege iPhone en dat dingen anders lopen dan gepland. Je komt onverwachts een vriend of vriendin tegen, besluit samen wat te gaan eten en voor je het weet is het laat op de avond en is je iPhone-batterij compleet leeg. Het mooie van de TAU is bovendien dat je geen kabels hoeft mee te nemen: die zitten er al in.

Snelladen en andere speciale laadfuncties zitten er uiteraard niet in. Om een indruk te geven: in 15 minuten kun je een iPhone 12 Pro opladen van 50% naar 60%.

De makers zijn erin geslaagd om MicroUSB en Lightning in één connector te combineren (zie ons Instagram-filmpje voor details). Zoiets is vrij uniek, al zagen we het eerder ook al bij de Incharge ‘sleutelhanger’-kabel. Er zijn niet zo heel veel accessoires met MicroUSB meer, maar het kan toch praktisch zijn. Mocht je een koptelefoon of camera met deze aansluiting hebben dan kun je even snel bijladen. Het betekent overigens wel dat er door deze bijzondere constructie geen MFi-goedkeuring mogelijk was.

Met de USB-C-kabel kun je proberen om een iPad Pro of MacBook aan te sluiten, maar dat is wat vergeefse moeite. Daarvoor heeft de TAU eigenlijk te weinig capaciteit. Je kunt er hoogstens voor zorgen dat je nog net dat ene cruciale mailtje kunt versturen, maar van echt opladen is geen sprake. Logisch bij zo’n kleine powerbank.

Score 8.5 RollingSquare TAU ca. 32 euro Voordelen + Compacte powerbank

Verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, wit, groen

Altijd opgeladen dankzij magnetische muurhouder

Bevestiging aan sleutelbos zorgt dat je 'm altijd meeneemt

Drie aansluitingen: Lightning, USB-C en MicroUSB Nadelen – Lage capaciteit, niet geschikt voor grotere apparaten

Karabijnhaak was iets praktischer geweest

Grote sticker aan de achterkant

Geen MFi-product

Conclusie TAU powerbank

De TAU is waarschijnlijk niet je eerste keuze als je een powerbank zoekt. Het is meer een extraatje voor erbij, voor momenten dat je wat minder lang de deur uit bent en normaal gesproken geen powerbank zou meenemen. Omdat je sleutelbos eraan vast zit zul je deze powerbank altijd bij je hebben en is hij altijd volledig opgeladen, al moet je natuurlijk wel beseffen dat de pret maar van korte duur is. De iPhone 12 mini heeft een accucapaciteit van 2227 mAh en dat betekent dat je deze iets kunt bijladen. Maar volledig opladen tot 100% is er echt niet bij. Dat hoeft in veel gevallen ook niet: je wilt het einde van de avond halen en doorladen tot boven de 80% heeft dan weinig zin.

Wat dat betreft is de TAU een prima oplossing. Vaak belanden dit soort ‘geinige’ hebbedingetjes al snel onder het stof, maar dankzij de vele aansluitingen zou de TAU wel eens een langer leven beschoren kunnen zijn.

Het wordt druk aan je sleutelbos. Ga je de TAU eraan hangen of de AirTag? Of misschien wel allebei?

TAU powerbank kopen

De TAU powerbank is verkrijgbaar via de makers, RollingSquare. Je betaalt $29 per stuk, plus $8,72 verzendkosten. Je hebt ‘m echter sneller en goedkoper in huis als je via de Nederlandse distributeur koopt. Dan betaal je €29 per stuk en dat vinden we een redelijke prijs. Voor hetzelfde geld kun je ook een traditionele powerbank met een veel hogere capaciteit kopen, maar je betaalt hier vooral voor het gemak, het design en de extra gebruiksmogelijkheden, zoals de geïntegreerde kabeltjes. De TAU-powerbank is ook verkrijgbaar via Belsimpel voor €38,95 maar de prijs ligt daar een stuk hoger.

Twijfel je welke kleur je zult nemen, dan raden we aan om eens wat anders te kiezen en voor de olijfgroene te gaan. Wil je iets dat op een autosleutel-fob lijkt, dan is de zwarte een betere keuze. En vind je de opvallende witte kabel wat te veel contrasterend, dan is er ook een volledig witte uitvoering.