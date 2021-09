Het Logitech MX Keys-toetsenbord is alom geliefd omdat 'ie zo lekker typt en veel functies heeft. Voor wie thuis maar een klein bureau heeft of vaak van apparaat wisselt is er nu een kleinere variant: de Logitech MX Keys Mini. Wij hebben 'm een tijdje getest.

Logitech MX Keys Mini

Terwijl Apple aanmodderde met het vlindermechanisme in de MacBooks heeft Logitech eigenlijk nooit een toetsenbordprobleem gehad. De MX Keys is een populair toetsenbord waar je lekker op weg tikt, waarvan de knoppen nooit kapot gaan en die allerlei extra mogelijkheden heeft. Twee jaar verscheen Logitech MX Keys voor de Mac, een speciaal toetsenbord voor Mac-gebruikers en ook die viel in de smaak. Maar niet iedereen heeft een toetsenbord met nummerblok nodig en vandaar dat er nu een kleinere variant is: de Logitech MX Keys Mini. Alleen ben ik deze keer geen fan van de Mac-versie. Je kunt wat mij betreft beter de universele variant in grafiet nemen.

Review, tekst en foto's: Gonny van der Zwaag. Deze review is uitgevoerd in september 2021 en beschrijft de situatie op dit moment.





Logitech MX Keys Mini in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Logitech MX Keys:

Compact draadloos toetsenbord

Afmetingen: 296mm x 132mm x 21mm

Gewicht: 500 gram

Verkrijgbaar in 3 kleuren: roze, grafiet en lichtgrijs

Mac-versie alleen verkrijgbaar in lichtgrijs

Schaarmechanisme

Opladen met usb-c-poort

Batterijduur: 10 dagen met backlight, 5 maanden zonder backlight

Deels gemaakt van gerecycled plastic (30% bij de grafiet variant)

Verkrijgbaar vanaf oktober 2021

Adviesprijs: €109,99

Design van Logitech MX Keys Mini

Dit nieuwe, compacte toetsenbord is gericht op ‘content creators’ en creatieve mensen zoals programmeurs, grafisch designers en influencers. Dat wil niet zeggen dat je speciale knoppen voor filmbewerking hebt, maar wel dat je er gedacht is aan een mobiele levensstijl. Je zit een tijdje te werken aan de keukentafel en verhuist later op de dag naar een andere werkplek, binnenshuis of elders. Je hebt weinig werkruimte en wordt omringd door kleurenwaaiers, productstalen, een schetsboek of wat je verder maar nodig hebt voor je creatieve werk. Dit is ongeveer de doelgroep van dit nieuwe toetsenbordje.

Qua formaat is de MX Keys Mini vergelijkbaar met Apple’s aluminium Magic Keyboard. Hij is alleen iets dikker en is meer gekanteld omdat er aan langs de achterkant een dikke staaf loopt voor de batterij. Opladen doe je via de usc-poort, die praktisch aan de achterkant zit, vlak naast de aan/uitknop. Het is niet mogelijk om de accu op termijn te vervangen, wat ‘m iets minder milieuvriendelijk maakt. Van de andere kant: ik heb op de MX Keys-toetsenborden die ik al langer gebruik nooit klachten gehad over slijtage van de batterij. Opladen doe je niet zo heel vaak, dus voordat je aan honderden oplaadcycli toe bent, ben je een paar jaar verder.

De toetsen zijn net als voorheen voorzien van een kuiltje, wat prettig is voor je vingers. Hij maakt iets meer (rammelend) geluid dan Apple’s aluminium toetsenbord, terwijl dat bij de grote MX juist precies andersom is. Desondanks is het prettig om op te typen. Het is bijzonder dat Logitech met dit toetsenbord zowel Windows- als Mac-gebruikers weet aan te spreken. Als Mac-gebruikers zijn we immers een minder diepe toetsaanslag (1,0mm) gewend, terwijl je in de Windows-wereld veel mechanische toetsenborden met forse toetsen vindt, die je diep kunt indrukken. De MX Keys zit daar met 1,8mm precies tussenin.

Er zit (uiteraard) geen nummerblok op, maar dat is juist de hele insteek van dit toetsenbord. Op mijn testmodel is een behoorlijk grote Enter-toets aanwezig is, iets wat veel mensen prettig vinden. Logitech’s promotiefoto’s tonen een kleine liggende Enter-toets, maar ik vermoed dat dit ANSI-uitvoering is met een brede linker shifttoets.

Er zitten drie extra toetsen op, waarvan er eentje extra nuttig is: een knop om de microfoon snel te kunnen muten/unmuten. Dat is handig als je vaak moet videobellen. Daarnaast komen de dicteerknop en de emojiknop ook vaker van pas dan ik had gedacht.

Logitech MX Keys Mini in gebruik

Je merkt natuurlijk het beste hoe een toetsenbord bevalt door er gewoon op te gaan typen. Dat heb ik dan ook gedaan. Het typen gaat snel, ook als je blind typt. De automatische achtergrondverlichting van de eerdere MX Keys-modellen is ook op de Mini weer aanwezig en dat is prettig werken als het donker is, maar minder zinvol overdag. Ik liep daarbij namelijk tegen een probleem aan met de Mac-versie, omdat die alleen in het lichtgrijs verkrijgbaar is. Ook overdag gaat de toetsenbordverlichting aan en dan zijn de toetsen niet meer goed leesbaar. Er is te weinig contrast: het wit van de knoppen en de de verlichting van de lampjes is nauwelijks van elkaar te onderscheiden.

Staat de verlichting uit, dan is het donkergrijze opschrift van de toetsen wel goed te lezen. Ik gebruik op kantoor een spacegrijze MX Keys (groot model) waarbij ik nooit klachten heb gehad over het de toetsverlichting. Persoonlijk zou ik dan ook eerder voor de universele variant in grafiet kiezen. Die past ook beter bij de MX Master-muis die ik al heb. Zelf raadt Logitech overigens de wat compactere MX Anywhere 3-muis aan, ook in lichtgrijs.

De Mac-versie werkt met macOS 15, iOS 13.4 en iPadOS 14 of nieuwer. Kies je de universele versie, dan kun je ook Windows 10, Chrome OS, Linux of Android 5.0 gebruiken. Dat is nog een extra reden om voor grafiet te kiezen. En ik heb nóg een reden: de grafiet versie bevat meer gerecycled plastic (30%), omdat het een donkere kleur is. Voor de lichtere kleuren grijs en roze is het lastiger om geschikt gerecycled plastic in te kopen. Kies je voor de universele versie, dan loop je als Mac-gebruiker niet tegen problemen aan: de knoppen die je gewend bent zitten op dezelfde plek, alleen de opdruk is wat verwarrender omdat er nogal veel tekst op sommige toetsen staat.

Eén klacht heb ik toch nog wel: er is behoorlijk wat lichtlekkage aan de onderkant van de toetsen en als je tot ‘s avonds laat aan het werk bent heb je toch een behoorlijke lichtbak op je bureau liggen. Ik had liever gezien dat de toetsen beter aansloten op de behuizing.

De schakelaar om tussen meerdere apparaten te wisselen trof ik niet aan op dit toetsenbord, maar daar is ‘ie wél geschikt voor. Zo wissel je moeiteloos tussen iPhone, iPad en MacBook dankzij de drie functietoetsen. Zeker voor langere teksten is het handig om ook voor je iPhone even een toetsenbord te gebruiken. Daarnaast is dit een perfect formaat toetsenbord voor op de bank, in combinatie met je Apple TV. Je kunt dit (en nog veel meer) regelen met de software van Logitech. Apple heeft met Universal Control in iOS 15.x ook plannen om het wisselen tussen meerdere apparaten makkelijker te maken, maar daar moeten we nog even op wachten.

Verschillen tussen MX Keys Mini en Magic Keyboard

Je kunt natuurlijk ook Apple’s eigen toetsenbordje kiezen, die net wat andere eigenschappen heeft:

Apple’s Magic Keyboard is iets slanker en strakker van design.

MX Keys is iets zwaarder (500 gram vs. 400 gram).

MX Keys is volledig gemaakt van kunststof, terwijl Apple’s toetsenbord van aluminium is gemaakt.

MX Keys heeft een grotere key travel (1,8mm) dan Apple (1,0mm).

MX Keys maakt net iets meer geluid tijdens het typen.

Bij Logitech laad je op met usb-c, niet met Lightning.

Bij Apple’s Magic Keyboard heb ik de ervaring dat na een halfjaar gebruik de opdruk van de toetsen is verdwenen door intensief gebruik. Op de MX Keys-modellen heb ik daar geen last van en gezien de stevige bouwkwaliteit maak ik me ook geen zorgen dat knoppen kapot gaan of of los raken.

Score 7 Logitech MX Keys Mini €109,99 Voordelen + Comfortabel typen

Slimme toetsenbordverlichting gaat automatisch aan

Extra knoppen voor microfoon, dicteren en emoji

Grote Enter-toets

Stevig gebouwd, gaat niet kapot en knoppen slijten niet Nadelen – Contrast overdag is minder bij Mac-versie

Mac-versie niet in roze en grafiet

Vrij prijzig in vergelijking met full-size MX Keys

Universele versie is eigenlijk een betere aankoop

Conclusie MX Keys Mini van Logitech

De Logitech MX Keys Mini heeft alle goede eigenschappen meegenomen van de MX Keys, maar dan in een compacter formaat. Het is prettig typen op de toetsen met ingedeukte bovenkant, waar je vingers goed op kunt laten rusten. Ik vind het jammer dat de Mac-versie alleen in lichtgrijs verkrijgbaar is en daardoor overdag minder contrast heeft tijdens het typen. Maar los daarvan is dit opnieuw een geweldig toetsenbord, dat ik iedereen kan aanraden. Je betaalt minder dan voor het Magic Keyboard van Apple, hij slijt minder snel en de slimme toetsenbordverlichting krijg je niet bij Apple.

Logitech MX Keys Mini kopen

Omdat de eerdere MX Keys rond de 100 euro kost hoopten we dat dit nieuwe, compacte model een stuk goedkoper zou zijn. Maar helaas, dat is niet zo. De adviesprijs wordt €109. Het toetsenbord is vanaf oktober 2021 verkrijgbaar en zal dan best een concurrent worden voor de Magic Keyboard.

