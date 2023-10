Je kunt je game- of werkkamer inrichten met allerlei mooie spullen, maar als de kijkers jou niet kunnen zien, heeft het geen zin. De Logitech G Litra Beam is een nieuwe lamp waarmee je niet alleen je gezicht maar ook de muur goed kunt verlichten.

Logitech G Litra Beam LX review

Eigenlijk is de Logitech G Litra Beam bedoeld voor streamers, die goed in beeld willen zijn tijdens een livestream. Hij wordt dan ook uitgebracht in de Logitech G-productlijn voor gamers. Maar je kunt deze lamp ook gebruiken voor betere verlichting tijdens je videogesprekken – en dat is waar wij ‘m mee hebben getest. Deze Litra Beam is tegelijk met de eerder besproken Logitech Yeti GX microfoon aangekondigd tijdens het Logi Play Day-event. Elgato is min of meer de marktleider als het om verlichting voor gamers en streamers gaat, maar Logitech wil ook een plek op je bureau veroveren en daar hebben ze alle kans toe. Veel mensen hebben immers al toetsenborden en muizen van Logitech en deze lamp sluit daar mooi op aan.



Logitech G Litra Beam LX in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Logitech G Litra Beam LX:

Langwerpige lichtbalk

Wit licht aan de voorkant, gekleurd licht aan de achterkant

Helderheid maximaal 400 lumen

Kleurtemperatuur 2700 – 6500 Kelvin

Gewicht incl. verpakking: 2,2 kilo

Afmetingen lichtbalk: 40 x 4 x 3 cm

Voet in hoogte verstelbaar tussen 40 en 65 cm

Prijs: €169,- bij MediaMarkt en andere winkels

Eerder besproken:

Design van de Logitech G Litra Beam LX

Het is een beetje wonderlijk dat Logitech het product op de eigen website omschrijft als een “dubbelzijdig RGB-streaming-toetslampje”, alsof het alleen bedoeld is om je toetsenbord te verlichten. Of is het een lampje waar toetsen op zitten om te bedienen? Maar je verwacht toch dat er minimaal één knop op zit? Hoe dan ook, het gaat hier om een tweezijdige lichtbalk die je boven het display zet, dankzij de meegeleverde voet die in hoogte verstelbaar is.

De Litra Beam LX is geen volledig nieuw product. Eerder verscheen er al de Litra Beam (zonder LX), die alleen een lamp aan de voorkant heeft en bedoeld is om alleen je gezicht te verlichten. Dit nieuwe LX-model heeft een extra lamp aan de achterkant, voor RGB-gekleurd strijklicht langs de muur. Dit scheelt weer de aanschaf van een aparte lichtstrip op de muur, waardoor je uiteindelijk goedkoper uit zou kunnen zijn en minder werk kwijt bent aan de installatie. Je maakt de lamp vast aan de voet, sluit ‘m aan op het stopcontact en de computer en installeert de benodigde software. Met Logitech Lightsync kun je de lamp aan de achterkant automatisch laten meekleuren. Verder kun je de lamp op afstand via Bluetooth aansturen.

Speelt geld geen rol, dan kun je ook twee Litra Beam’s aansluiten en verticaal neerzetten. De voet is namelijk geschikt voor horizontale of verticale plaatsing en dit kan zowel onder, boven of naast je monitor. Aan de bovenkant van de Litra Beam LX vind je alle knoppen, zoals een aan/uitknop, helderheid en kleurtemperatuur. Dit wijst zich vanzelf, zodat je ook tijdens het gebruik nog snel een aanpassing kunt doen. In de software kun je dit nog verder verfijnen. Het kabelmanagement is minder mooi: je moet aan de onderkant een stroomkabel en usb-c-kabel aansluiten, waardoor je dus altijd kabels ziet lopen. De kabelgeleiders aan de achterkant bieden maar ruimte voor één kabel en de aansluiting voor usb-c zit niet helemaal in het midden, waardoor je altijd een kabeltje ziet lopen. Dit had iets mooier weggewerkt kunnen worden.

Een ander puntje van kritiek is dat de voet van de Litra Beam vrij groot is, waardoor je de lamp niet in het midden kunt plaatsen. De LG-monitoren die we op de redactie hebben, hebben een grote ronde stang aan de achterkant. Verder heb ik de voet achterstevoren gezet, zodat deze wat dichter tegen de achterkant van het beeldscherm kon worden geplaatst. Dat heeft dan wel weer als nadeel dat je tegen de kabelgoot aan zit te kijken.

Litra Beam LX in gebruik

Ben je een veeleisende gamer, dan heb je aan de Litra Beam LX waarschijnlijk niet voldoende. Waarschijnlijk heb je nog steeds een ringlicht nodig om je gezicht op een meer evenwichtige manier te verlichten. De Litra Beam is namelijk een rechte balk en als je deze boven of onder het scherm plaatst krijg je alsnog een schaduweffect. Bovendien is de verlichtingssterkte maximaal 400 lumen, terwijl de Elgato Ring Light tot maar liefst 2500 lumen gaat. Maar of je dit nodig hebt? Ik vond de Litra Beam LX al behoorlijk fel na het inpluggen, zeker in vergelijking met de eerder geteste Litra Glow.

Welke eisen je stelt aan zo’n lamp is natuurlijk heel verschillend. Als je een gamer of streamer bent moet je concurreren met anderen en wil je de beste gear hebben. Je kijkers verwachten ook dat je alles goed voor elkaar hebt. Bij een videogesprek met collega’s speelt dat wat minder. De lamp moet worden aangesloten op het stroomnet en dat is een bewuste keuze: hij kan daardoor iets feller zijn dan de Litra Glow, die je naast de webcam kunt hangen en aansluit op de usb-poort. De Litra Glow vind ik erg handig voor dagelijks gebruik en ik heb deze dan ook regelmatig ingeschakeld toen ik in de avonduren een online cursus volgde.

De Litra Beam LX zorgt bovendien met TrueSoft voor een natuurlijke verlichting van je huidtoon. Tegelijk wordt ook de omgeving van je bureau wat beter verlicht. De knoppen voor helderheid en kleurtoon zitten naast elkaar, zijn goed bereikbaar en werken intuïtief. Je kunt ze ook op de tast vinden, als je wat verblindt wordt door het licht. Voor mensen die een muis, toetsenbord of headset van Logitech met ondersteuning voor G-toetsen hebben, is het mogelijk om de helderheid en de kleurtemperatuur daarmee te wijzigen. Je kunt dan ook schakelen tussen vooraf gekozen instellingen of de verlichting helemaal uit zetten. Ook bij langdurig gebruik van de lamp merkte ik niet dat mijn ogen vermoeid raakte. Logitech belooft trouwens ook, dat je de lamp urenlang kunt gebruiken.

Ik heb tijdens het gebruik de helderheid van de lamp nauwelijks aangepast, omdat het zelfs in de laagste stand fel genoeg is. De onderstaande screenshots zijn gemaakt met de Logitech Streamcam.



Bij deze instelling komt er daglicht van de zijkant. Ook zit de lichtbalk niet helemaal in het midden.



Als het daglicht zoveel mogelijk wordt buitengesloten, is de lamp al snel te fel.



Bij deze foto is er weinig daglicht en een wat warmere tint.

De RGB-kleuren zijn mooi helder en geven een duidelijk zichtbaar effect op de muur. Je kunt kiezen uit effecten zoals Pulseren, Kleurengolf en Pulsar Point, elk met een ander effect. Zelf vind ik de kleurengolf wel mooi, waarbij je een wisselende regenboog te zien krijgt. Heb je een bepaalde huisstijl, dan zou je ook voor een vaste kleur kunnen kiezen, of iets wat meer aansluit bij de sfeer die je wilt oproepen. De lichtbalk aan de achterkant is minder fel dan die aan de voorkant, maar dat is prima.

Score 8.2 Logitech G Litra Beam LX €169 Voordelen + In hoogte verstelbare voet meegeleverd

Tweezijdige lamp voor meer functionaliteit

Prima helderheid, ook al is het 'maar' 400 lumen

Eén app om alles te bedienen

Lamp geeft natuurlijke verlichting van de huid, zonder te verblinden Nadelen - Door plaatsing boven het scherm krijg je wel schaduwen

Kabelmanagement kan beter

Kan door grote voet niet in het midden of dicht tegen het beeldscherm staan

Zou nog iets flexibeler plaatsbaar moeten zijn

Conclusie Logitech G Litra Beam LX review

De Litra Beam LX is een prima lamp als je een dubbele functie zoekt. Je gezicht is goed verlicht en tegelijk heb je sfeervolle achtergrondverlichting. Het kost wel wat, maar je bent in één keer klaar, zonder dat je nog een lichtslang achterop het beeldscherm hoeft te plakken. Dat je alles via één app kunt bedienen is ook erg handig. We hadden alleen liever gezien dat er een betere manier was om de kabels naar beneden weg te werken. Wil je alleen verlichting van je gezicht, dan zou je ook voor de eerdere Litra Beam kunnen kiezen.

Logitech G Litra Beam LX kopen

Je kunt deze veelzijdige lamp voor ongeveer €169,- kopen bij verschillende winkels:

Een alternatief is de eerder genoemde enkelzijdige variant die rond de 120 euro kost.

Litra Beam Litra Beam LX

Je zou ook kunnen kiezen voor het Elgato Ring Light met een prijskaartje van 200 euro.