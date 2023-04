Het Trail-bandje is één van de officiële bandjes voor de Apple Watch Ultra . Wij hebben dit bandje getest in twee kleuren en in deze review van het Trail-bandje lees je onze ervaringen!

Eerder hebben we al het Alpine-bandje en het Ocean-bandje voor de Apple Watch Ultra besproken. Dit zijn twee premium bandjes met titanium details die voor €99,- in de winkel liggen. De Trail Loop-band voor de Apple Watch Ultra hadden we nog niet eerder besproken, mede omdat hij wat later op de markt kwam. Voor wie nog twijfelt over het Trail-bandje (€99,- bij Apple) is er deze review!

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De bandjes zijn getest in april 2023 en beschrijven de situatie op dat moment.



Trail Loop bandje in het kort

49mm Apple Watch bandje van textiel

Geschikt voor Apple Watch 42mm/44mm/45mm/49mm

Verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, beige en grijs (met kleuraccenten)

Verkrijgbaar in twee maten: S/M en M/L

Sluit met klittenband

Verkrijgbaar voor €99,- bij Apple

Design van het Apple Watch Trail-bandje

Deze Apple Watch-band lijkt sterk op de Sport Loop en zal ook ongeveer dezelfde gebruikersgroep aanspreken. Het ziet er door het dunnere materiaal en enkele nieuwe details net iets verfijnder uit. Door het klittenband is dit bandje eindeloos verstelbaar. Je kunt ‘m ook gedurende dag gemakkelijk aanpassen: strakker als je aan een workout begint en losser als je later die avond op de bank zit. Het contrasterende treklipje maakt vooral de zwarte variant net iets spannender, dankzij de feloranje kleur die bij de actieknop van de Apple Watch Ultra past. Bij de andere kleuren had ik liever nét iets meer kleur gezien. Ze zijn beide beige/grijs met als accentkleur blauw of geel. Maar het geheel oogt in beide gevallen wat saai. Ik denk dan ook dat de meeste gebruikers voor de zwarte variant zullen kiezen. Ook valt het me tegen dat Apple in het voorjaar helemaal geen nieuwe bandjes voor de Ultra heeft uitgebracht. Een nieuwe kleur voor één van de Ultra-bandjes zou duidelijk hebben gemaakt dat er voordurend weer iets nieuws te krijgen is voor de Ultra.

De Trail Loop is verkrijgbaar en in twee maten:

S/M voor polsen van 130-180 mm

M/L voor polsen van 145-220 mm

Voor onze (M/V) pols van ongeveer 160 mm omtrek zou de kleine maat perfect moeten passen. We vonden ‘m echter wat aan de krappe kant. Op zich kunnen we de band goed sluiten met klittenband, maar bij het afdoen moet je je hand door een iets te nauwe opening wurmen. Alleen als je heel slanke polsen hebt raden we aan om de kleine maat te kopen, maar die kans is niet zo groot als je een 49mm bandje draagt.

Trail-bandje in gebruik

Deze Apple Watch-band sluit met vier stukjes klittenband. De bevestiging is daardoor minder stevig dan bij de Sport Loop, die over de hele lengte is voorzien van klittenband en alleen met een hard geluid losgetrokken kan worden. Bij de Trail-band is het geluid iets subtieler. Wil je gaan hardlopen, dan heb je dit bandje eigenlijk helemaal niet nodig. Met een gewone Sport Loop (die de helft kost) kom je net zo goed beslagen ten ijs. Alleen is die voorzien van plastic details, terwijl de titanium onderdelen van de Trail-band net iets luxer ogen in combinatie met de Apple Watch Ultra. Ook voelt het (zachtere) nylon prettiger op de huid en heb je minder snel last van zweet dan bij een siliconen- of fluorelastomeer bandje.

Ik raad af om met deze Apple Watch-band te gaan zwemmen, omdat hij doorweekt wordt met water. Gelukkig is hij daarna wel weer snel droog, als je ‘m niet draagt. Je kunt voor zwemmen met de Apple Watch beter een standaard sportbandje nemen, die iedereen nog wel ergens heeft liggen. Voor ruigere watersporten zoals surfen en waterskiën kun je beter de Ocean-band gebruiken. Ik zou anders bang zijn dat de band bij een harde waterstraal opeens losraakt en dat je op de bodem van de oceaan op zoek kunt gaan naar je Apple Watch.

Hoe het bandje het houdt bij langdurig gebruik, zal afhankelijk zijn van het gebruik. Ik had na een paar dagen al kleine vlekjes (oeps, chocola gegeten) op het treklipje. Ook hoorden we van mensen die dit bandje al een paar maanden in gebruik hebben, dat het het na verloop van tijd wollig kan worden, met grillige draadjes.

Gezien de hoge prijs vraag je je misschien af of namaak net zo goed is. Voor een paar euro vind je nepbandjes met hetzelfde uiterlijk. Het antwoord is: nee. Terwijl het Ocean-bandje nog wel redelijk in dezelfde stijl na te maken is, als het je puur om het uiterlijk gaat, is dat bij de Trail-band niet het geval. De dunne en toch rekbare stof, de stevige bevestiging met klittenband en kleine details zoals de stiksels van het lipje, dat is bij de namaakbandjes minder goed gedaan. Door de kortere stukjes klittenband heb je ook meer kans dat het losschiet. Uiteindelijk moet je het zelf bepalen en betalen, maar ik zou deze niet zo snel in de nepvariant aanbevelen.

Score 8.3 Trail-bandje voor Apple Watch €99,99 Voordelen + Comfortabel te dragen

Net iets verfijnder dan de Sport Loop

Subtieler dan de andere Ultra-bandjes

Licht en dun materiaal, ademt toed

Eindeloos verstelbaar voor elke polsmaat Nadelen - Vrij prijzig in vergelijking met Sport Loop

Saaie kleuren

Kan na verloop van tijd pluizig worden

Conclusie Trail-bandje voor Apple Watch review

Als je naar de drie bandjes kijkt die voor de Apple Watch Ultra zijn verschenen, dan horen we regelmatig dat het Trail-bandje bij veel mensen favoriet is. Misschien komt dat ook, omdat deze er het meest conventioneel uit ziet. Het lijkt op de Sport Loop die mensen al kennen, maar dan net iets verfijnder. Qua uiterlijk zijn de andere twee Ultra-bandjes vernieuwender, maar ze stralen ook veel meer uit (vooral de Ocean-band) dat je op avontuur gaat. Wat dat betreft is de Trail-band veel subtieler en ook tijdens een zakelijke afspraak goed te dragen. Ik had alleen liever wat sprekender kleurkeuzes gezien. Als je niet van grauwe kleuren houdt is zwart de enige andere optie.

Ben je niet zo heel sportief, dan is het Trail-bandje de beste keuze. Voor ruigere activiteiten zijn de twee andere bandjes geschikter, die een duidelijk sportieve uitstraling hebben. Het Trail-bandje oogt wat alledaagser en draagt luchtig door het gebruik van textiel. Ben je hardloper of duursporter, dan is het Trail-bandje speciaal voor jou bedoeld, maar eerlijk gezegd: dan is de half zo goedkope Sport Loop (€49,-) net zo geschikt.

Trail-bandje kopen

Het maakt eigenlijk niet uit waar je het Trail-bandje koopt: er zijn nog maar weinig geen koopjes te vinden. Je kunt dus net zo goed terecht bij Apple, waar je alle kleuren en maten op voorraad vindt.