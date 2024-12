Er is een nieuwe mooie app uitgebracht voor de Apple TV, gemaakt door een Nederlandse ontwikkelaar. Met NowPlaying voor de Apple TV draait alles om het luisteren van volledige muziekalbums, in plaats van afspeellijsten met nummers kriskras door elkaar heen.

Tegenwoordig bepalen algoritmes met afspeellijsten waar we naar luisteren op de diverse streamingdiensten, maar een compleet album waarbij de nummers met grote zorgvuldigheid in een bepaalde volgorde geselecteerd zijn is ook nog steeds heel belangrijk. In dat gat springt de Nederlandse ontwikkelaar Hidde van der Ploeg, bekend van diverse andere apps op de iPhone en Apple Watch, zoals Velo en Vekt. In 2021 bracht hij NowPlaying uit, als alternatief voor Shazam met meer mogelijkheden. Deze app is er nu ook voor de Apple TV, maar dan wel met een iets andere insteek.

NowPlaying op Apple TV

Het gebeurt niet vaak dat er een interessante app op de Apple TV uitgebracht wordt, dus des te leuker om eens in NowPlaying voor de Apple TV te duiken. Je kunt met de app geen nummers Shazammen of door een muziekbibliotheek bladeren. NowPlaying op de Apple TV draait helemaal om het afspelen van complete albums. Elke dag staat er een ander album centraal, via het Today-menu. In eerste instantie kun je geen individuele nummer afspelen, omdat de app puur gaat om het ontdekken en beluisteren van complete albums. De muziek wordt meteen afgespeeld en je kunt het album toevoegen aan je muziekbibliotheek.

Schermen NowPlaying op Apple TV

Je kunt ook een willekeurig album afspelen via de Random-knop in het menu. Je ziet hier ook wanneer het album uitgebracht is, welk genre het is en op welke plek het in de RollingStone-lijst staat. Desgewenst bekijk je de volledige lijst met nummers als je toch een individueel liedje wil afspelen. Tot slot is er nog een zoekfunctie waarmee je naar een album in de Apple Music-bibliotheek kan zoeken. Omdat de app samenwerkt met Apple Music en de Muziek-app, verschijnt ook automatisch de afspeelweergave die je al kent van de Muziek-app op de Apple TV, inclusief eventuele songteksten om mee te zingen.

De getoonde albums zijn dus niet afgestemd op jouw muzieksmaak of andere muzikale voorkeuren. De app draait puur om het luisteren van albums op de manier zoals dat bedoeld is. De app is gratis, maar je krijgt welk elke vijf minuten en tussen elke 3 albums een (privacyvriendelijke) reclame te zien. Je kunt de advertenties afkopen met NowPlaying Gold, dat ook geld voor de iOS-versie.

Met de Apple TV-versie is de NowPlaying-app beschikbaar op bijna alle Apple-apparaten. Eerder kwam de app ook al beschikbaar op de Vision Pro. Het enige wat nu nog ontbreekt, is een Mac-versie.