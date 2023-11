Netflix heeft al een flinke collectie games toegevoegd aan de streaming videodienst, waaronder Kentucky Route Zero, Before Your Eyes, Oxenfree, Immortality, Spiritfarer en Dead Cells. Volgend jaar komen Katana Zero, Death’s Door en Hades er nog bij. Maar veel mensen zullen vooral uitkijken naar Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, dat nog tijdens de feestdagen speelbaar is. Het gaat om een remaster van GTA III, GTA: Vice City en GTA: San Andreas. Je kunt vanaf vandaag een voorinschrijving doen op iOS en kunt de game dan vanaf 14 december 2023 downloaden in de app of los.

Netflix heeft in twee jaar tijd niet de grootste collectie games opgebouwd (het zijn er nu 80 stuks), maar het aanbod is wel behoorlijk indrukwekkend. Zo vind je er ook enkele titels die als iPhone-game bekendheid kregen, zoals World of Goo en Cut the Rope. Je kunt de games gratis spelen als je Netflix-abonnee bent. Toch zouden Netflix-games vrij weinig worden gespeeld en kijken de meeste abonnees er nauwelijks naar om, beweert CNBC. Netflix zou er niet wakker van liggen en geeft ook geen cijfers over het aantal gebruikers. Dat doet Apple overigens ook niet over het aantal abonnees van Apple Arcade.

Bekijk ook Netflix Games van start gegaan op iPhone en iPad Netflix is begonnen met Netflix Games voor iOS. Een week na de start op Android kun je nu ook de games downloaden op je iPhone of iPad, maar je moet er wel Netflix-abonnee voor zijn.

Minder dan 1% van de Netflix-abonnees zou dagelijks games spelen, ook al is het aanbod in het afgelopen jaar verdrievoudigd. Toch lukt het Netflix om steeds grote namen aan te trekken, zoals nu ook weer Grand Theft Auto, een van de populairste gameseries uit de geschiedenis. Daarnaast wil Netflix hitseries omzetten naar games, om kijkers geboeid te houden tussen twee seizoenen van hun favoriete tv-shows. Voormalig Electronic Arts-topman Mike Verdu en Microsoft’s creatieve hoofd van de Halo Infinite-game Joseph Staten zijn aangetrokken om dit voor elkaar te krijgen.

Games zijn voor de streamingdienst een manier om toekomstige inkomstenstromen veilig te stellen als de markt steeds meer verzadigd raakt. Ook zoekt Netflix nieuwe mogelijkheden in sport en retail. Dat er nog relatief weinig games gespeeld worden, komt waarschijnlijk omdat de meeste mensen Netflix op de televisie kijken en niet op een mobiel apparaat.