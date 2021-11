Al eerder schreven we dat Netflix werkte aan een gamedienst, als aanval op Apple Arcade en andere soortgelijke diensten. Vandaag kondigt het bedrijf aan dat de gamedienst officieel van start gegaan is. Het goede nieuws is dat je hier niet extra voor hoeft te betalen. Het slechte nieuws? Op de iPhone heb je er nog niks aan.



In de aankondiging laat Netflix weten dat haar gamedienst nu wereldwijd beschikbaar is voor Android. De reden dat de Netflix-games nog niet beschikbaar zijn op iPhone en iPad, is niet lastig te raden. Apple maakt het andere bedrijven niet gemakkelijk om gamediensten uit te brengen, vanwege de strenge App Store-regels. Games moeten individueel beoordeeld worden en een eigen pagina krijgen in de App Store. Dit maakt het lastig om bedrijven één app te laten uitbrengen van waaruit je de games kan spelen, zoals bij films en series wel kan.

🎮📱 Let the Games Begin📱🎮

Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.

It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 2, 2021