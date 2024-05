LEGO is zelf niet op het idee gekomen om een Apple Store na te bouwen. Het project is te vinden op de LEGO IDEAS-website, waar fans allerlei suggesties en ideeën kwijt kunnen. Als het idee meer dan 10.000 stemmen krijgt, gaat LEGO er serieus naar kijken en overwegen om er een officiële set van te maken, die je in de winkel kunt kopen. Dat laatste zal nog een hele klus worden. Enerzijds weten we niet of Apple überhaupt toestemming zal geven voor een officiële LEGO-set en anderzijds is LEGO zelf nogal streng bij de beoordeling.

Apple Store in LEGO-blokjes

Er wordt bij de beoordeling van LEGO IDEAS gekeken naar bestaande producten, producten die nog in ontwikkeling zijn, of het wel past bij het merk (wij zeggen volmondig: ja!), verwachte vraag, mogelijkheden om licenties af te sluiten, bouwkwaliteit en meer. Suggesties die wel de goedkeuring van LEGO hebben gekregen, zijn te vinden in de winkel: onder andere de Fender Stratocaster-gitaar, de typemachine, de Londense telefooncel en de Polaroid OneStep SX-70-camera hebben het eerder wel gered. LEGO is er dus in geslaagd om in ieder geval contracten te sluiten met gitaarbouwer Fender en de huidige eigenaar van het merk Polaroid. Hopelijk gaat het met Apple ook lukken.

Het idee is bedacht door gebruiker Legotruman, die al eerder suggesties indiende en er bijvoorbeeld voor zorgde dat The Starry Night-set van Van Gogh op de markt kwam. Bij deze LEGO Apple Store is niet gekozen voor een specifieke winkel, maar gaat het om wat algemene eigenschappen die je op veel officiële Apple-retaillocaties tegenkomt: bomen: een gigantisch Apple-logo aan de gevel en uitgestalde producten op tafels en aan de wand.

Er staan witte doosjes in de rekken en er is zelfs een display met hoofdtelefoons die wel wat aan het origineel doet denken. De houtkleurige tafels zijn echter oranje en sommige details zijn wat overdreven grof uitgevoerd – maar het kan ook niet anders met bestaande LEGO-blokjes. In de gesloten versie is er een volledige glazen pui (handig met afstoffen!), gemaakt van transparante blokjes. De trap bevindt zich bij deze Apple Store aan de buitekant.

De LEGO Apple Store heeft stemmen nodig

Vind je dit een leuk idee en hoop je dit ooit te gaan bouwen, dan kun je hier stemmen op het project. Op het moment van schrijven hebben iets meer dan 2.000 mensen het project gesteund. Het is daardoor nog even onzeker of de 10.000 stemmen gehaald gaat worden. Maar met nog 600 dagen te gaan heeft Legotruman nog wel even de tijd. Dezelfde persoon heeft nog wat meer ideeën lopen, zoals eentje geïnspireerd door de eerste Teenage Mutant Ninja Turtles-cartoon en een andere ter ere van het 10-jarige jubileum van Guillermo del Toro’s Pacific Rim. Maar er gaat ook wel eens iets mis: dit idee van een rustig zittende cartoon-hond in een huis dat in vlammen opgaat, werd afgewezen. Misschien omdat het bij LEGO net als bij Apple en Disney wel allemaal leuk en positief moet blijven.

Iconische Apple-producten

Misschien raak je overtuigd door het feit dat er nog wat verrassingen in zitten. Aan de achterkant kun je de bovenkant en de achtermuur vervangen, waardoor er een paar verrassingen tevoorschijn komen. Ze staan voor het verleden, heden en de toekomst van Apple. Je vindt er namelijk een paar iconische Apple-producten:

iMac G3

iPod mini

AirPods

Apple Watch (wat ons betreft het minst geslaagd)

Apple Vision Pro

De set meet 41 cm in lengte, is 25,6 cm breed en 15,8 cm hoog en bestaat uit 1.539 blokjes. Als LEGO de set daadwerkelijk uitbrengt kunnen er uiteraard nog wel wat aanpassingen plaatsvinden, zodat het beter in het bestaande LEGO-assortiment past.

Hieronder zie je nog wat meer details:

Bovenverdieping van de Apple Store, met hoofdtelefoons, scherm en plantenwand.