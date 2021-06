Apple kondigde tijdens WWDC 2021 aan dat er nieuwe portret-wijzerplaten aan zitten te komen. Maar er is nog eentje, die nog niet officieel is genoemd: een wijzerplaat genaamd 'World Timer'.

World Timer-wijzerplaat

Hiermee kun je een wereldkaart zien met tijdzones van allerlei steden wereldwijd. Handig als je contacten over de hele wereld hebt of vaak moet bellen met collega’s in andere regio’s. World Timer doet denken aan een traditioneel mechanisch horloge waarop je ook tijdzones kunt zien, zoals de GMT-horloges. Apple’s digitale variant laat de tijdzone van 24 steden tegelijk zien, die op de ring rondom de klok af te lezen zijn.In watchOS 7 introduceerde Apple al een simpeler variant op het GMT-horloge, maar met alleen secondestreepjes.



Bij world timer-horloges heb je een ring of wiel rondom 24 bekende steden, waarbij een ring aan de binnenkant een 24-uurs klok laat zien. Deze beweegt mee met de wijzers. Je kunt een thuisstad aangeven door de ring rond te draaien. Het hoofdscherm toont dan de tijd in je thuisstad, terwijl de 24-uurs klok laat zien hoe laat het in de verschillende steden is. Apple’s wijzerplaat lijkt op de Patek Philippe’s ref. 5231J en ook enigszins op de Montblanc 4810 Orbis Terrarum. Maar omdat de Apple Watch digitaal is, is er ook ruimte voor vier complicaties rondom.

Gelekt in WWDC-sessie

De nieuwe wijzerplaat is te zien in de sessie ‘What’s New in UIKit’, waar je kunt ervaren welke veranderingen in de gebruikersinterface zullen worden doorgevoerd. Mogelijk was de World Timer-wijzerplaat nog niet klaar voor de beta. Vorig jaar kwamen er twee nieuwe wijzerplaten bij tijdens WWDC 2020 en volgden er later nog een paar in het najaar. Dat kan dit jaar opnieuw het geval zijn.

watchOS 8 bevat nog meer functies voor Apple Watch-gebruikers, zoals een nieuwe Mindfulness-app (vervanger van de Ademhaling-app), foto’s delen en meer. De beta is nu beschikbaar voor ontwikkelaars en de publieke beta van watchOS volgt in juli. Voor gewone gebruikers staat de officiële release ergens in het najaar gepland.