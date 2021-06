iCulture Vandaag: dit was dinsdag 8 juni 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 8 juni 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

De dag na de WWDC-keynote zitten we altijd vol ideeën welke onderwerpen we het eerste gaan aansnijden. Het lukt niet allemaal tegelijk maar we hebben toch een leuke mix van allerlei nieuws, tips en uitlegartikelen voor je weten te maken. Bekijk bijvoorbeeld 25 ontdekkingen in iOS 15, vol met kleine functies. Of ontdek hoe de nieuwe functies Snelle notitie, Livetekst en

Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Microsoft Outlook (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Nu e-mails schrijven met je stem.

+ , iOS 13.0+) - Nu e-mails schrijven met je stem. ​ Google Foto's (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.4+) - Geavanceerde fotobewerkingsfuncties komen naar iOS.

, iOS 12.4+) - Geavanceerde fotobewerkingsfuncties komen naar iOS. GVB reis app (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Nu met drukte-indicator.