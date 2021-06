De keynote van WWDC 2021 is nu lang genoeg geleden dat je alles hebt kunnen laten bezinken. Misschien heb je zelfs al de beta's geïnstalleerd. Maar wat vond jij de beste aankondiging van deze WWDC? Laat het weten in onze poll!

Wat ons opviel aan de WWDC 2021-keynote is dat er heel veel kleine verbeteringen waren. TestFlight op de Mac is iets waar ontwikkelaars naar hebben uitgekeken, maar bestond al veel langer op de andere platformen. Widgets en appbibliotheek in iPadOS werden gepresenteerd als iets nieuws, maar op de iPhone hadden we het al. Toch waren er ook aankondigingen waar we blij van werden, zoals de Shelf in iPadOS, waarmee je makkelijker kunt multitasken en het feit dat je een seintje krijgt als je het huis verlaat zonder iPhone of AirTag. Wij zijn benieuwd welke aankondiging er voor jou bovenuit sprong.



Je mag maximaal 3 opties kiezen in onderstaande poll.

Wil je weten wat andere iCulture-lezers vonden van alle aankondigingen? Blader dan eens door de reacties onder ons Praat mee-artikel. Of lees de samenvatting van WWDC 2021.

Apple maakte zelf een recap van de eerste dag van WWDC, waarin alle aankondigingen nog eens in sneltreinvaart voorbij komen:

Ook de samenvatting van dag 2 staat nu online, maar gaat vooral over de sessies ná de keynote: