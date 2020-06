iOS 14 geeft je toegang tot versleutelde APFS-schijven

Versleutelde APFS-schijven bekijken op je iPhone

Dankzij de Bestanden-app is het gemakkelijker geworden om met mappen en bestanden om te gaan op de iPhone en iPad. Nieuw in iOS 14 is de mogelijkheid om toegang te krijgen tot versleutelde schijven via de Bestanden-app. Je kunt het nu al proberen in de bètaversie van iOS 14. Je sluit de schijf aan op je iPhone of iPad via een kabel (Lightning of USB-C) en opent daarna de Bestanden-app. In de vernieuwde zijbalk zie je de schijf vanzelf verschijnen.



Vervolgens moet je nog wel het wachtwoord invullen en op Unlock tikken. Je krijgt nu toegang tot alle bestanden op de schijf. Dit werkt overigens alleen met Apple’s eigen APFS-formaat, niet met schijven van andere besturingssystemen.

Je versleutelt een schijf met het Schijfhulpprogramma op de Mac. Dezelfde tool heb je ook nodig om een partitie te maken waarop je macOS Big Sur veilig kunt installeren. Vervolgens kun je zelf beslissen of je je Mac opstart me Big Sur, of met Catalina.

Ook nieuw: Time Machine-backups op APFS-schijven

Over Big Sur gesproken: ook daarin is iets nieuws te vinden. Het is nu mogelijk om Time Machine-backups te maken op een APFS-schijf. Het lijkt misschien alsof dat altijd al mogelijk was, maar dat blijkt niet zo. Eerder werkte het met HFS+ schijven.

Zo staat het in het huidige supportartikel van Apple, dat nog moet worden bijgewerkt voor alle wijzigingen in Big Sur:

Reservekopieschijven van Time Machine hebben meestal de structuur ‘Mac OS Uitgebreid (journaled)’, maar Time Machine ondersteunt ook de structuren ‘Mac OS Uitgebreid (hoofdlettergevoelig, journaled)’ en ‘Xsan’. Belangrijk: Je kunt een reservekopie van een schijf met de structuur HFS+ of APFS maken op een HFS+-schijf. Met Time Machine kun je echter geen reservekopie maken op een schijf met de structuur APFS. Als je een reservekopieschijf met de structuur APFS selecteert, wordt je gevraagd de schijf opnieuw te formatteren als HFS+.

macOS Big Sur, iOS 14 en iPadOS 14 komen in het najaar van 2020 beschikbaar. Je kunt al wel de beta’s installeren en binnenkort komen er publieke beta’s van alledrie besturingssystemen.