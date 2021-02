De populaire streamingapp Plex gaat samenwerken met de TV-app van Apple. Daardoor is content van Plex ook te streamen via de Apple TV-app.

Apple’s TV-app is niet alleen de plek waar je kan kijken naar series van Apple TV+. Je vindt er ook huur- en koopfilms uit de iTunes Store en content van sommige andere streamingdiensten. Zo kan je je abonneren op enkele kanalen van bijvoorbeeld Starzplay. Content van Disney+ vind je ook in de TV-app en uit een beta van Plex blijkt dat ook die app gaat samenwerken met Apple’s TV-app.



Plex gaat samenwerken met TV-app van Apple

Gebruiker Will Sigmon, die toegang heeft tot de meest recente Testflight-beta van Plex, ontdekte de samenwerking met de TV-app. Het is nog enigszins onduidelijk wat de samenwerking in het geval van Plex precies in houdt. Uit de eerste ervaringen blijkt dat het afspelen van eigen content die in je Plex-server staat, nog niet mogelijk is via de TV-app. Mogelijk gaat Plex het dan ook voornamelijk gebruiken voor de gratis Plex-streamingdienst die ze sinds eind 2019 hebben.

Did…did Plex just add Apple TV app integration with their latest beta (7.14)… 🤯 pic.twitter.com/M2gG82kvSi — Will Sigmon (@WSig) February 18, 2021

Het voordeel van de samenwerking met de TV-app, is dat je films en series aan je kijklijst toe kan voegen in de TV-app. Je hebt dan dus één overkoepelende kijklijst voor verschillende diensten. Het kijken naar films en series zelf gaat dan wel vaak via de app van de daadwerkelijke dienst, maar je wordt vanuit de TV-app wel netjes doorgestuurd. Zoals gezegd werkt het in Nederland alleen samen met de beschikbare TV-kanalen (Starzplay en Noggin) en Disney+. In de VS werkt ook Prime Video ermee samen, maar in Nederland werkt dat helaas (nog) niet. Het is daarom ook nog niet zeker of Plex in Nederland de TV-app wel gaat ondersteunen.

Gek genoeg leek het er begin 2020 nog op dat Plex zelf juist steeds meer op de TV-app begon te lijken. Plex beloofde namelijk meer gebruik te maken van deep linking en huurfilms aan te gaan bieden.

De TV-app van Apple is op steeds meer apparaten beschikbaar. Sinds kort kun je zelfs op de Chromecast met Google TV de TV-app gebruiken. Helaas is dat model van de Chromecast niet in Nederland te koop.