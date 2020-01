WhatsApp voorlopig toch geen advertenties

Sinds de overname door Facebook is WhatsApp blijvend gratis geworden. In het verleden werd er wel eens een klein bedrag per jaar gevraagd. Om de app toch nog winstgevend te maken waren er plannen voor het toevoegen van advertenties in WhatsApp. Dat zou dit jaar van start gaan, maar daar lijkt het nu niet meer op.



In een artikel van The Wall Street Journal blijkt dat de programmeercode voor advertenties is verwijderd in de nieuwste update van de app. Deze code zat er als voorbereiding al in. Op één plek in de app na zijn de advertentieplannen van tafel.

In de WhatsApp Status-functie zijn wel advertenties te zien. De Status-functie is een soort Instagram Stories, maar dan in WhatsApp. Hierin kun je 24 uur lang een foto of video delen die jouw contacten kunnen zien. Erg populair is de functie niet, maar heeft wel als voordeel dat een advertentie niet zo storend is als een banner in de app.

Mede door de controverse rondom advertenties zijn WhatsApp-oprichters Jan Koum en Brian Acton in 2018 opgestapt. Zij hadden voor ogen dat WhatsApp nooit advertenties zou mogen krijgen. De app moet voor Facebook toch winstgevender zijn, dus heeft het bedrijf een andere manier om geld te verdienen. Zonder advertenties dus.

WhatsApp voor bedrijven wordt verbeterd

De populaire chat-app heeft sinds een tijdje een functie voor bedrijven om met klanten te kunnen praten. Dit is een laagdrempelige manier van klantenservice bieden, want veel mensen zijn al gewend aan het gebruiken van WhatsApp. Een bekend Nederlands bedrijf dat deze functie ondersteunt is KLM.

Volgens The Wall Street Journal wil Facebook deze functie ‘uitbreiden’ en de interactie met klanten verbeteren. Wellicht krijgt WhatsApp ondersteuning voor bedrijfsspecifieke functies zoals iMessage Business Chat.

We hoeven de komende tijd dus geen advertenties te verwachten, op de Status-functie na. In plaats daarvan krijgen we hopelijk handige functies die ook nog eens geld opleveren voor Facebook. Twee vliegen in één klap, toch?