Business Chat is een manier om bedrijven in contact te laten komen met consumenten. Business Chat werkt in combinatie met iMessage en is te vinden in de Berichten-app op je iPhone, iPad en Mac. Op deze pagina vind je alle uitleg over Business Chat en wat je ermee kunt doen.

Wat is Business Chat?

Business Chat is een functie waarmee consumenten gemakkelijk vragen kunnen stellen met bedrijven, afspraken kunnen inplannen en iets aanschaffen. De functie werd ingevoerd in iOS 12 en werkt samen met apps van derden. Vooral software voor klantenservice en helpdesk-toepassingen is ervoor aangepast. Heb je te maken met landen waar Business Chat al is ingevoerd, zoals in de Verenigde Staten, dan kun je dus via iMessage een vraag stellen en antwoorden ontvangen. Sinds Apple Business Chat in juli 2020 wereldwijd is opengesteld voor alle gebruikers van Zendesk, is het aantal bedrijven dat er gebruik van kan maken sterk vergroot.

Wat kun je met Business Chat zoal doen?

Business Chat is vooral bedoeld om het voor consumenten zo gemakkelijk mogelijk te maken. Consumenten kunnen contact opnemen als ze hulp nodig hebben. Zoeken je in Siri of in Apple Kaarten naar een bedrijf, dan zie je een chatknop waarmee je rechtstreeks contact kunt opnemen. Bedrijven die eraan mee willen doen, moeten zich hiervoor wel eerst aanmelden en een aantal aanpassingen doen. Een klant tikt dan op de chatknop en tikt een bericht in, dat naar het bedrijf wordt gestuurd. Vervolgens kun je gaan chatten.

Het werkt ook samen met Customer Relationship Management (CRM)-software. Onder andere Nuance, LivePerson, Gensys, Zendesk, In The Chat en Salesforce Service Cloud bieden ondersteuning voor Apple’s Business Chat. Consumenten krijgen in de chatsessie het logo en de contactinformatie van het bedrijf te zien, zodat het er professioneel uitziet. Business Chat werkt ook samen met Apple Pay en met de agenda van iOS. Als een klant tijdens het chatten een afspraak wil maken, kan deze persoon meteen in de eigen iOS-agenda zien of de afspraak haalbaar is.

Het mooie van Business Chat is dat een éénmansbedrijfje hiermee professionele chat-ondersteuning kan bieden, zonder dat er dure CRM-software aan te pas hoeft te komen of dat er extra personeel nodig is. Gebruikers kunnen een afspraak inplannen via hun eigen persoonlijke agenda. Wil een gebruiker meer informatie, dan kan dat in tekst of een losse app. Ook kunnen bedrijven QR-codes gebruiken en foto’s uploaden. Met iMessage-extensies kun je zelfs complexere taken uitvoeren, zoals het uitkiezen van een zitplaats tijdens een concert of het bestellen van eten via een menu.

Dit zijn de belangrijkste functies:

Een gesprek starten met een echte persoon (‘live’).

Betalen voor aankopen, meteen in iMessage.

Vragen stellen zonder te hoeven bellen of in de wacht te staan.

Een menu bekijken van een restaurant.

Zitplaatsen bekijken van een concert.

Mogelijke ticket-opties bekijken voor een evenement.

Wat maakt Business Chat bijzonder?

Business Chat is bijzonder omdat het niet alleen diep is geïntegreerd met iOS, maar ook omdat het nauw samenwerkt met bestaande CRM-systemen voor klantenservice zoals Salesforce, Nuance en LivePerson. Bovendien werkt het samen met allerlei extensies en met diensten zoals Apple Pay. Daardoor kan een klantenservice-medewerker bijna alle veelvoorkomende activiteiten met een klant afhandelen, rechtstreeks vanuit iMessage.

Normaal zoek je in Safari of in Apple Kaarten naar een restaurant, je zoekt een menu op, maar als je een tafeltje wilt boeken of nog aanvullende vragen hebt zul je moeten bellen. Daarna ga je terug naar de browser om de bestelling verder af te maken. Bij Business Chat is het idee dat je alles wat je normaal in Safari, Kaarten en Siri doet nu op één plek kan afhandelen.

Hoe werkt contact via Business Chat?

De consument neemt het initiatief op om contact op te nemen met een bedrijf. Je hoeft daarbij geen persoonlijke informatie bekend te maken, tenzij je dat zelf wilt. Je kunt het contact ook verbreken op het moment dat het gesprek is afgelopen. Je kunt daarbij de conversatie wissen. Maar je kunt de berichten ook bewaren om later nog eens terug te kijken. Omdat er sprake is van chatberichten hoeven mensen niet meteen te reageren. In een chatgesprek met een vriend zul je ook niet altijd meteen een reactie sturen.

Als je iOS gebruikt kun je gemakkelijk een Business Chat-gesprek starten vanuit de resultaten in Siri, Apple Kaarten, Safari en Spotlight-zoekopdrachten. Een praatbubbel maakt duidelijk dat je contact kunt opnemen met het betreffende bedrijf.

Waar is Business Chat te gebruiken?

Sinds maart 2018 is Business Chat beschikbaar in de VS, bij een beperkt aantal bedrijven. In oktober 2018 vond uitrol naar meer landen plaats: namelijk het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Australië, Japan, Singapore, Hongkong en Canada. De lijst met bedrijven die het ondersteunen varieert nogal. Zo kun je in Italië terecht bij Buddybank, in Duitsland bij Vodafone en in France bij Engie en postorderbedrijf La Redoute.

Voor heel Europa doet de hotelketen NH Hotels mee en wereldwijd is Burberry van de partij.

Sinds juli 2020 is het voor alle gebruikers van de populaire helpdesksoftware Zendesk wereldwijd mogelijk om Apple Business Chat te gebruiken. Voorheen ging het om een beta en konden alleen geselecteerde klanten eraan meedoen.

Wil je als bedrijf met Business Chat aan de slag gaan, dan vind je hier meer info. Informatie voor ontwikkelaars vind je hier.