De afgelopen tijd is WhatsApp stilletjes wat nieuwe functies aan het uitrollen die met name het chatten wat leuker en makkelijker maken. Zo kun je sinds afgelopen oktober filters en achtergronden tijdens WhatsApp-videogesprekken gebruiken. Deze filters, effecten en achtergronden zijn vergelijkbaar met die van Instagram. Vanaf nu kun je deze filters en achtergronden ook gebruiken bij het maken van een foto of video, die je via een chat kan delen. Maar ook als je niets met filters en achtergronden hebt, is er wat nieuws in WhatsApp.

WhatsApp met nieuwe chatfuncties

Met de camera-knop in een WhatsApp gesprek, kun je vanaf nu op de knop met het toverstafje tikken om effecten, filters en achtergronden gebruiken. Er zijn in totaal elf verschillende effecten, waarbij sommige ook meebewegen met je gezicht. Met de filters geef je je foto of video een bepaalde kleur, terwijl je met de optie voor achtergronden jezelf op een andere virtuele locatie kan zetten. Je kan hier ook de achtergrond wazig maken.

Voor liefhebbers van stickers komen er ook wat nieuwe mogelijkheden. Zo kun je nu een stickerpakket delen in een chat. Heb je ergens een stickerpakket gedownload en willen je vrienden deze ook wel hebben, dan tik je bij het pakket gewoon op de knop met de drie puntjes en kies je voor Versturen. Je vrienden hoeven dan dus niet sticker voor sticker apart op te slaan.

Daarnaast kun je binnenkort een sticker maken vanuit een selfie. Er is nu al een mogelijkheid om een sticker te maken van een bestaande foto, maar straks kun je er ook voor kiezen om de camera te openen, een selfie te maken en deze meteen om te zetten in een sticker. Op Android is deze functie nu beschikbaar, maar op iOS volgt het pas binnenkort.

Sneller reageren met emoji

Tot slot maakt WhatsApp het reageren met een emoji op een bericht makkelijker. Voorheen moest je een bericht altijd lang ingedrukt houden, waarna je een emoji kunt kiezen. Vanaf nu kun je ook twee keer snel achter elkaar tikken. In je chat verschijnt dan uitsluitend het menu met de emoji, waar je ook nog eens doorheen kunt scrollen om meer recent gebruikte emoji te kiezen.

Deze wijziging lijkt een op een overgenomen te zijn van iMessage. Daar is het al langer mogelijk om twee keer te tikken om een iMessage tapback-reactie te sturen. Ook het scrollen door meerdere emoji komt van iMessage af, want daar is het sinds iOS 18 mogelijk om met elke emoji die er is te reageren.

De nieuwe verbeteringen van WhatsApp worden vanaf nu uitgerold. Zorg er in ieder geval voor dat je de meest recente versie hebt. Mocht je de verbeteringen nog niet zien, dan moet je nog even geduld hebben. Meestal rolt WhatsApp dergelijke updates in de komende weken uit.