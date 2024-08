Google heeft twee veelgebruikte navigatie-apps: Waze en het eigen Google Maps. Nog altijd blijven de twee zij aan zij bestaan, maar er is wel meer overlap qua functies en mogelijkheden. Met de nieuwste updates gaan de twee ook met elkaar samenwerken. Google Maps krijgt een verbeterde meldfunctie, waarbij zelfs meldingen van Waze getoond worden. Ook nieuw: Google Maps gaat je helpen om beter bij je eindbestemming te komen, terwijl Waze betere waarschuwingen voor flitsers krijgt, je laat navigeren vanaf het toegangsscherm en krijg je meldingen als er door een event drukte is in een bepaald gebied.

#1 Google Maps krijgt verbeterde meldfunctie

Het is al jaren mogelijk om in Google Maps een melding te maken van een ongeluk of ander ongemak op de weg. Sinds kort is het ook mogelijk om dit vanuit CarPlay te doen, zo kon je onlangs al op iCulture lezen. De komende weken maakt Google het melden van ongevallen en flitsers makkelijker op iOS. Zo worden knoppen een stuk groter, zodat je makkelijker kan tikken als je iPhone in een autohouder staat.

De meldingen die je doet verschijnen vervolgens tijdens het navigeren in de kaart van de gebruikers. Je kunt zelfs zien vanuit welke app de meldingen gedaan zijn (Google Maps of Waze). De data wordt dus gedeeld tussen beide apps, waardoor ze qua functies weer dichter bij elkaar komen.

#2 Google Maps helpt je om je eindbestemming te herkennen

Een tweede functie die naar Google Maps komt, heet destination guidance. Het komt erop neer dat Google Maps op de kaart het gebouw uitlicht waarnaar je navigeert. Zo zie je beter welk gebouw bij het ingevoerde adres hoort. Ook zie je waar de hoofdingang van het gebouw zit. Dat is vooral handig als je ergens onbekend bent, zodat je precies weet waar je naar binnen moet.

#3 Navigeren vanaf het toegangsscherm

Met Apple’s Kaarten-app is het de normaalste zaak van de wereld, maar voor andere navigatie-apps is het een stuk minder gebruikelijk: navigeren vanaf het toegangsscherm. Vanaf dit najaar gaat Waze op de iPhone navigatie-instructies zoals afslagen, updates over verkeersdrukte en andere meldingen rechtstreeks op een vergrendeld toegangsscherm tonen. Vermoedelijk gaat Waze hiervoor gebruikmaken van Live Activiteiten. Google Maps kondigde Live Activiteiten al in februari 2023 aan, maar dat wordt nog steeds uitgerold.

#4 Camerawaarschuwingen in Waze

Waze laat binnenkort duidelijker zien waar een camera voor flitst. Dus niet alleen snelheid, maar ook bijvoorbeeld voor rood licht. In sommige steden kan er ook geflitst worden voor rijden op een verkeerde rijbaan of het niet dragen van een gordel. Ook dit soort flitsers zijn in Waze binnenkort duidelijk te herkennen.

#5 Waarschuwingen over drukte bij events

Heb je een locatie opgeslagen waar een event bij in de buurt is? Of ben je onlangs langs zo’n drukke plek gereden? Dan kan Waze jou daar binnenkort een waarschuwing voor geven. De app gaat je een melding geven als er op een bepaalde plek sprake is van files en grote drukte, bijvoorbeeld rondom een concert of een sportevenementen. De app laat ook zien wat de reden is van de drukte en of er sprake is van wegafsluitingen. Dit soort meldingen zijn ook te delen met vrienden.

Al deze verbeteringen worden de komende maanden uitgerold. Afhankelijk van de functie kan het dus wel even duren voordat het bij jou zichtbaar is.