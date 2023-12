De berichten die je via WhatsApp verstuurt en ontvangt, kun je al enige tijd vergrendelen in een aparte map. Nu voegt Meta daar de optie aan toe om een 'geheime code' in te stellen als extra beveiligingslaag. De vergrendelde map is nu ook te verbergen, waardoor je afgeschermde chats alleen te vinden zijn als je de juiste code invoert in de zoekbalk.

WhatsApp voegde in mei van dit jaar al de functie toe om individuele chats te vergrendelen, waarna ze in een aparte map terechtkomen. Deze map was tot dusver altijd zichtbaar in de chatlijst, maar het wordt nu mogelijk om deze map te verbergen met een geheime code. Dit kan een wachtwoord, cijfercode, maar ook een emoji zijn. Je kunt de verborgen chats vervolgens terugvinden door je code in te voeren in de zoekbalk.

Chatvergrendeling instellen op WhatsApp

Om je geheime code in te stellen, moet je eerst je WhatsApp-chats vergrendelen. Dat kan voortaan een stuk sneller dan voorheen. Je hoeft namelijk niet meer naar de instellingen te gaan, maar kunt in het tabblad Chats gewoon een gesprek naar keuze ingedrukt te houden. Tik vervolgens op Vergrendel chats en kies voor Ga door. Je vergrendelde WhatsApp-gesprekken vind je terug bovenin de lijst in de map Vergrendelde chats. Om weer toegang te krijgen tot deze gesprekken, gebruik je Face ID, Touch ID of je wachtwoord.

De geheime code voor chatvergrendeling wordt meteen uitgerold en is binnen de ‘komende maanden’ wereldwijd beschikbaar. Het zou dus nog even kunnen duren voordat de extra beveiligingslaag is in te stellen in WhatsApp. Zodra de functie er is, zijn je verborgen chats in elk geval lastiger te vinden als iemand anders toegang heeft tot je telefoon. Maar er zijn nog meer manieren om je WhatsApp te beveiligen.