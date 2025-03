Veel mensen bellen en versturen berichten via WhatsApp, maar eerder waren de standaardapps op de iPhone hiervoor Telefoon en Berichten. Met de nieuwste WhatsApp-update is dat nu veranderd.

Met een nieuwe WhatsApp-update kunnen iPhone-gebruikers voor het eerst WhatsApp instellen als standaardapp voor zowel bellen als berichten. Dit betekent dat oproepen en tekstberichten direct via WhatsApp worden afgehandeld, zonder dat je steeds handmatig de app hoeft te selecteren.

WhatsApp instellen als standaardapp

Apple introduceerde enkele jaren geleden al de mogelijkheid om de standaardbrowser en e-mailapp aan te passen, maar nu breidt het bedrijf deze functionaliteit verder uit. Sinds iOS 18.2 is het ook mogelijk om op een hele hoop verschillende gebieden een standaardapp te kiezen op je iPhone. Als je WhatsApp instelt als standaardapp, wordt een telefoonnummer automatisch via WhatsApp gebeld in plaats van de Telefoon-app. En tik je in de Contacten-app op de berichtenknop, dan wordt automatisch WhatsApp geopend.

Het instellen van WhatsApp als standaardapp voor bellen en berichten sturen gaat als volgt:

Open Instellingen Scroll naar beneden en tik op Apps Tik op Standaardapps Selecteer bij Berichten en Bellen WhatsApp als gewenste standaardapp

Deze verandering is vooral handig voor mensen die veel gebruikmaken van WhatsApp als hun primaire communicatiemiddel. In landen waar WhatsApp populairder is dan traditionele sms of mobiele oproepen, zoals Nederland en andere Europese landen, kan deze update ervoor zorgen dat gebruikers sneller en efficiënter kunnen communiceren zonder steeds handmatig te schakelen tussen verschillende apps. Om deze functie te kunnen gebruiken moet je beschikken over de meest recente versie van WhatsApp en een iPhone met minimaal iOS 18.2 of nieuwer.

Wil jij je telefoon nu meer personaliseren door standaardapps te veranderen, neem dan eens een kijkje in onze hulpgids.