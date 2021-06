WhatsApp heeft bevestigd dat de chatapp straks op meerdere apparaten tegelijk te gebruiken is. De support voor multi-device voor WhatsApp is een langverwachte functie. De release voor de publieke beta staat gepland over een paar maanden.

Al sinds de start is WhatsApp te installeren op één apparaat. Sinds een aantal jaren kun je wel chatten via je computer met WhatsApp Desktop, maar daarvoor staat je Mac of pc in verbinding met je iPhone. Al jaren gaan er geruchten en zijn er aanwijzingen dat WhatsApp van plan is om multi-device te ondersteunen, maar tot een bevestiging kwam het eerder nooit. Tot nu, want in een gesprek met WABetaInfo bevestigen Will Cathcart (hoofd WhatsApp bij Facebook) en Mark Zuckerberg dat de release van meerdere apparaten voor WhatsApp op komst is.



Bevestigd: WhatsApp straks op meerdere apparaten te gebruiken

Door de komst van meerdere apparaten voor WhatsApp, heb je geen actieve internetverbinding meer nodig op het hoofdtoestel zoals nu nog het geval is. Volgens Mark Zuckerberg was het een “grote technische uitdaging om alle berichten en content synchroon te houden tussen je apparaten, zelfs als de batterij van je telefoon leeg is”. Alle berichten blijven via end-to-end-encryptie versleuteld, zo beweert WhatsApp.

Hoewel we nog niet precies weten wanneer de publieke release van meerdere apparaten voor WhatsApp gepland is, laat Will Cathcart wel weten dat de publieke beta over twee maanden beschikbaar is. Meestal heeft WhatsApp daarna niet heel veel extra tijd meer nodig om nieuwe functies uit te rollen als deze eenmaal in de publieke beta beschikbaar zijn.

“We willen de iPad graag ondersteunen”

Of hiermee ook WhatsApp naar de iPad komt, is nog niet helemaal duidelijk. Op de vraag of WhatsApp een iPad-versie gaat ondersteunen, zegt Cathcart dat ze “WhatsApp op iPad graag ondersteunen” en dat de ondersteuning voor multi-device dit soort apparaten mogelijk maakt. Maar of er ook actief aan gewerkt wordt en of die versie er ook echt komt, laat WhatsApp in het midden. Cathcart bevestigt wel dat je in totaal vier apparaten kan linken aan je account.

Andere functies die nu bevestigd zijn en binnenkort uitgerold worden, zijn een uitgebreidere verdwijnende berichten-functie en automatisch verdwijnende foto’s in WhatsApp.