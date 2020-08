WhatsApp is nog altijd gekoppeld aan je telefoonnummer en daarmee ook aan je eigen smartphone. Al in juli 2019 schreven we dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat je WhatsApp straks op meerdere apparaten kan gebruiken. Het is dan mogelijk om te chatten via WhatsApp op vier toestellen, allemaal met hetzelfde account. Maar hoe zit dat met Android en iOS?



‘WhatsApp laat je synchroniseren tussen iOS en Android’

Het nieuws is afkomstig van WABetaInfo, die regelmatig functies ontdekt die nog in ontwikkeling zijn. Met het nieuwe systeem is het mogelijk om je complete chatgeschiedenis op een nieuw gelinkt apparaat te downloaden, waarna je ook op dat toestel gebruik kan maken van WhatsApp en zo dus je chatgesprekken synchroon zijn op al je apparaten.

Bekijk ook Gerucht: 'WhatsApp binnenkort op meerdere apparaten tegelijk te gebruiken' WhatsApp werkt aan een nieuw systeem, waardoor je je eigen WhatsApp-account zonder beperkingen op meerdere apparaten tegelijk kan gebruiken. Nu is het nog zo dat je WhatsApp-account gebonden is aan één smartphone.

WhatsApp zou er ook aan werken om chats tussen iOS en Android te synchroniseren. Als je momenteel overstapt van Android naar iOS (of andersom), is er geen mogelijkheid om je chatgesprekken mee te nemen. Sommige tools claimen die mogelijkheid te bieden, maar werken vaak niet goed. Dat komt omdat er op Android en iOS andere systemen gebruikt worden door WhatsApp. Eerder werkte WhatsApp aan het omzetten van de iOS-database naar eentje die geschikt is voor Android. Met de nieuwe functie zou het dus ook mogelijk zijn om één account op zowel een iOS- als Android-toestel te gebruiken.

Het is nog niet bekend of de functie er ook daadwerkelijk komt en of WhatsApp er nog steeds volop mee bezig is. Het ondersteunen van meerdere apparaten met hetzelfde account is nog steeds één van de vele aankomende nieuwe functies van WhatsApp, maar wanneer dat zover is is nog onduidelijk. Dat geldt ook voor de iPad-versie, waar WhatsApp ook al jaren mee bezig is.