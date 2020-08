Verbod op WeChat heeft meer impact dan TikTok

Na TikTok wil de Amerikaanse president nu ook WeChat en diens moederbedrijf Tencent verbannen. Trump ondertekende donderdag een presidentieel decreet dat transacties met de Chinese bedrijven ByteDance en Tencent verbiedt. Dat kan grote impact hebben voor Apple, betoogde The Verge eerder al. Analist Ming-Chi Kuo waarschuwt nu ook voor de gevolgen. In het slechtste geval gaat Apple 25-30% minder iPhones verkopen, als WeChat wereldwijd uit de App Stores wordt verwijderd. WeChat is extreem populair onder Chinese gebruikers en Kuo betoogt dat een wereldwijd verbod dramatische gevolgen heeft, vanwege de enorme omvang van de Chinese markt.



Wat is WeChat?

Bij WeChat is sprake van twee varianten: Weixin is de Chinese versie die gericht is op het vasteland van China. WeChat is de internationale versie voor alle landen buiten China. De app is dagelijkse kost voor veel Chinezen, omdat ze er vrijwel alles mee kunnen doen. WeChat combineert functies van Facebook, LinkedIn, Instagram, Uber en diverse andere apps. Dat is mede te danken aan de Chinese overheid, die al vanaf het begin in 2011 WeChat heeft gesubsidieerd. Ook is het succes op een andere manier te verklaren: omdat China veel apps van Amerikaanse bedrijven zoals Facebook, Google en Twitter blokkeerde waren Chinezen wel aangewezen op apps uit eigen land en WeChat is daarbij uitgegroeid tot de machtigste. Zonder WeChat kun je in China niet veel online beginnen.

WeChat is eigendom van Tencent, China’s grootste techbedrijf en ‘s wereld grootste gamebedrijf. In maart had WeChat bijna 1,2 miljard maandelijks actieve gebruikers wereldwijd. Ter vergelijking: China zelf heeft 1,4 miljard inwoners. Het bedrijf geeft geen cijfers per land vrij, maar volgens analisten zit de meerderheid van de gebruikers in China.

Ook impact op andere Apple-producten

Met WeChat kun je betalen, chatten, shoppen, nieuws lezen en productiviteitsfuncties gebruiken. Het maakt daarbij niet eens zoveel meer uit of je iOS of Android gebruikt: Weibo is het platform waar je alles regelt. Kuo denkt dat de impact van een wereldwijd verbod gigantisch zullen zijn voor Apple: 25-30% minder iPhone-verkopen en 15-25% minder verkoop van andere producten zoals AirPods, Macs en Apple Watches. In het meest optimistische geval wordt WeChat alleen uit de Amerikaanse App Store weggehaald en heeft dan een impact van 3-6%, terwijl andere de verkoop van andere Apple-producten met nog geen 3% zal zakken.

Wat Kuo niet noemt, maar wat ook een enorme impact kan hebben op Apple is dat de Chinese iPhone-gebruikers veel geld uitgeven in de App Store. In de maand april zou het gaan om maar liefst $1,5 miljard, alleen van Chinese gebruikers. Dit is nog exclusief andere diensten zoals iCloud en Apple Music-abonnementen. Andere diensten zoals de iTunes Store, Apple Card, Boeken, TV+, Arcade en News+ zijn nog helemaal niet beschikbaar in China.

Tencent heeft belangen in veel bedrijven

Apple haalde vorig kwartaal 15% van de omzet uit Groot-China. Kuo’s voorspelling lijkt van daaruit gezien nogal overdreven, maar er speelt meer. Tencent heeft belangen in Riot Games en andere Amerikaanse (game)bedrijven. Apple heeft daarbij het nadeel van een gesloten platform. Als gebruikers WeChat buiten de App Store om zouden kunnen installeren, zoals bij Android het geval is, zou de impact minder groot zijn. Kuo denkt dat het ook gevolgen zal hebben voor bedrijven uit de toeleveringsketen zoals LG Innotek en Genius Electronic Optical, die bij lagere iPhone-verkopen minder inkomsten hebben. Door de gekozen productiemethoden zonder grote voorraden aan te houden is Apple sterk afhankelijk van China. Een deel van de productie is al naar andere landen verplaatst, maar dit is zo weinig dat het nauwelijks helpt.

Maar er kan nog van alles veranderen voor 20 september, als het verbod moet ingaan. Trump kan zijn presidentieel decreet nog intrekken, uitbreiden of verder aanscherpen. Verder kunnen Trumps beslissingen schadelijk zijn voor de handelsoverleggen tussen de VS en China, met als gevolg meer importheffingen voor Amerikaanse bedrijven zoals Apple.